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Notizie Livorno Fiorentina

Livorno al fianco dell’AEK: probabile presenza amaranto nel settore ospiti del Franchi

26 novembre 2025 23:00

Gentile lascia la Fiorentina a titolo definitivo, è ufficialmente un giocatore del Livorno

28 luglio 2025 18:01

Una foto di Mourinho su un panetto di hashish, in arresto un uomo di 43 anni a Livorno

05 febbraio 2024 17:27

Vescovo Livorno chiede a Allegri: "Mister batti la Fiorentina, per noi gobbi è una partita da 6 punti"

17 ottobre 2023 12:48

Nazione: “Caso Franchi, opzione Castello troppi ostacoli. “Trasloco” ad Empoli, Livorno o Reggio Emilia?”

30 settembre 2022 09:09

Scandalo nell'Eccellenza toscana, il Figline si sposta letterarmente e lascia segnare tre reti al Tau

12 maggio 2022 11:42

Babbo Di Stefano: "Filippo dalla Ninfea alla Coppa Italia sognando Baggio. Il meglio deve arrivare"

15 luglio 2021 13:59

Pasticcio Spinelli a Livorno, mezza squadra se ne va. In campo con la primavera fino a fine campionato

30 giugno 2020 15:16

Spinelli: "Riprendere a giocare? Non penso sia possibile visto quello che è successo alla Fiorentina"

17 aprile 2020 19:26

Morosini, otto anni fa la tragedia durante Pescara-Livorno. Il ricordo commosso delle due società

14 aprile 2020 13:41

Signorelli su Duncan: "Calciatore forte di grande grinta. In viola avrebbe stimoli. Il difetto.."

14 gennaio 2020 16:47

La Nazione, il Pisa vuole prendere il difensore Ceccherini della Fiorentina per rinforzare la difesa

06 gennaio 2020 21:41

Ufficiale, l'attaccante della viola Gori si trasferisce in prestito a titolo temporaneo all'Arezzo

02 settembre 2019 21:21

Ceccherini: "Castrovilli è un ragazzo fortissimo ha margini di miglioramento incredibili"

03 agosto 2019 11:15

Ag. Castrovilli: "È un ragazzo da Serie A. La Fiorentina lo valuta 10 mln. L'ipotesi Livorno non esiste"

31 luglio 2019 18:41

Signorelli: "Castrovilli ci interessa. In occasione dell'amichevole di sabato ne parleremo"

28 luglio 2019 15:08

Livorno, Gori: "Vogliamo raggiungere la salvezza perché ne abbiamo ancora le possibilità"

23 aprile 2019 20:26

Serie B, il portiere del Livorno è stato trovato positivo all'antidoping...

08 marzo 2019 13:27

Livorno-Benevento 2-0, Diamanti segna e dedica il goal ad Astori…

05 marzo 2019 20:50

Dragowski vicino al Vejle? Si inserisce il Livorno, prestito secco. Gli aggiornamenti

17 gennaio 2019 08:54

Ceccherini inutilizzato, fuori dal campo ci pensa la fidanzata toscana. Ecco chi è Carola Neri

25 ottobre 2018 17:39

Diamanti può tornare al Livorno, offerto contratto e futuro da dirigente all'ex Viola...

08 gennaio 2018 18:11

Sindaco Livorno: ''Grazie ai tifosi viola. Amichevole con la Fiorentina? Ne stiamo parlando"

15 settembre 2017 18:34

ACF, sui social al grido di "Coraggio Livorno!" in seguito all'alluvione che ha devastato la città

11 settembre 2017 18:31

J.Perez: "Felicissimo di essere a Livorno, è una piazza importante. Sulla Fiorentina..."

07 settembre 2017 15:20

Vergogna a Livorno, per la retrocessione picchiato il portiere

21 maggio 2016 15:18

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