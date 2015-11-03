Notizie Livorno Fiorentina

Livorno al fianco dell’AEK: probabile presenza amaranto nel settore ospiti del Franchi
26 novembre 2025 23:00
Gentile lascia la Fiorentina a titolo definitivo, è ufficialmente un giocatore del Livorno
28 luglio 2025 18:01
Una foto di Mourinho su un panetto di hashish, in arresto un uomo di 43 anni a Livorno
05 febbraio 2024 17:27
Vescovo Livorno chiede a Allegri: "Mister batti la Fiorentina, per noi gobbi è una partita da 6 punti"
17 ottobre 2023 12:48
Nazione: “Caso Franchi, opzione Castello troppi ostacoli. “Trasloco” ad Empoli, Livorno o Reggio Emilia?”
30 settembre 2022 09:09
Scandalo nell'Eccellenza toscana, il Figline si sposta letterarmente e lascia segnare tre reti al Tau
12 maggio 2022 11:42
Babbo Di Stefano: "Filippo dalla Ninfea alla Coppa Italia sognando Baggio. Il meglio deve arrivare"
15 luglio 2021 13:59
Pasticcio Spinelli a Livorno, mezza squadra se ne va. In campo con la primavera fino a fine campionato
30 giugno 2020 15:16
Spinelli: "Riprendere a giocare? Non penso sia possibile visto quello che è successo alla Fiorentina"
17 aprile 2020 19:26
Morosini, otto anni fa la tragedia durante Pescara-Livorno. Il ricordo commosso delle due società
14 aprile 2020 13:41
Signorelli su Duncan: "Calciatore forte di grande grinta. In viola avrebbe stimoli. Il difetto.."
14 gennaio 2020 16:47
La Nazione, il Pisa vuole prendere il difensore Ceccherini della Fiorentina per rinforzare la difesa
06 gennaio 2020 21:41
Ufficiale, l'attaccante della viola Gori si trasferisce in prestito a titolo temporaneo all'Arezzo
02 settembre 2019 21:21
Ceccherini: "Castrovilli è un ragazzo fortissimo ha margini di miglioramento incredibili"
03 agosto 2019 11:15
Ag. Castrovilli: "È un ragazzo da Serie A. La Fiorentina lo valuta 10 mln. L'ipotesi Livorno non esiste"
31 luglio 2019 18:41
Signorelli: "Castrovilli ci interessa. In occasione dell'amichevole di sabato ne parleremo"
28 luglio 2019 15:08
Livorno, Gori: "Vogliamo raggiungere la salvezza perché ne abbiamo ancora le possibilità"
23 aprile 2019 20:26
Serie B, il portiere del Livorno è stato trovato positivo all'antidoping...
08 marzo 2019 13:27
Livorno-Benevento 2-0, Diamanti segna e dedica il goal ad Astori…
05 marzo 2019 20:50
Dragowski vicino al Vejle? Si inserisce il Livorno, prestito secco. Gli aggiornamenti
17 gennaio 2019 08:54
Ceccherini inutilizzato, fuori dal campo ci pensa la fidanzata toscana. Ecco chi è Carola Neri
25 ottobre 2018 17:39
Diamanti può tornare al Livorno, offerto contratto e futuro da dirigente all'ex Viola...
08 gennaio 2018 18:11
Sindaco Livorno: ''Grazie ai tifosi viola. Amichevole con la Fiorentina? Ne stiamo parlando"
15 settembre 2017 18:34
ACF, sui social al grido di "Coraggio Livorno!" in seguito all'alluvione che ha devastato la città
11 settembre 2017 18:31
J.Perez: "Felicissimo di essere a Livorno, è una piazza importante. Sulla Fiorentina..."
07 settembre 2017 15:20
Vergogna a Livorno, per la retrocessione picchiato il portiere
21 maggio 2016 15:18
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