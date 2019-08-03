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Ceccherini: "Castrovilli è un ragazzo fortissimo ha margini di miglioramento incredibili"

Federico Ceccherini ha rilasciato un'intervista al Tirreno:“A Firenze mi trovo molto bene, la nuova società è ambiziosa e voglio sfruttare l’occasione. Sto lavorando soprattutto per ritrovare continui...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2019 11:15
Ceccherini: "Castrovilli è un ragazzo fortissimo ha margini di miglioramento incredibili" - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Federico Ceccherini ha rilasciato un'intervista al Tirreno:
“A Firenze mi trovo molto bene, la nuova società è ambiziosa e voglio sfruttare l’occasione. Sto lavorando soprattutto per ritrovare continuità. Castrovilli è fortissimo ha margini di miglioramento incredibili. E poi è un ragazzo davvero eccezionale”.

Sul suo rapporto con il Livorno: “Mi manca parecchio. C’è la famiglia, ci sono gli amici di sempre. Ma fortunatamente Firenze è molto vicina e torno in città ogni volta che ho un momento libero. Ho un debito con la città e spero un giorno di poterlo ripagare, mi piacere chiudere la carriera a Livorno".

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