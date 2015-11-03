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Notizie Tirreno Fiorentina

Semioli: "Prandelli? Una grande persona prima che un grande allenatore. Tutt'ora sa darmi consigli"

04 giugno 2023 12:47

Donadel: "Prandelli? Con lui ci fu un gran feeling, vederci giocare era una goduria. C'erano molti campioni"

29 maggio 2023 14:56

Tirreno, ormai è finita la maledizione. La Fiorentina torna a vincere con ferocia e può contare su Cabral

28 febbraio 2023 11:32

Tirreno duro: "La Fiorentina non ha speranze di entrare in coppa, può ambire solo alla salvezza"

16 novembre 2022 12:43

Antognoni: "Tra il mondiale con l'Italia e lo scudetto con la Fiorentina avrei preferito lo scudetto"

18 maggio 2022 16:41

Dainelli: "Fiorentina, attenta a Zurkowski. Vlahovic? Difficile da marcare, non basta un difensore"

26 novembre 2021 14:20

"Commisso era arrivato promettendo la Champions. Ma non ha capito che il calcio è altra cosa"

20 dicembre 2020 13:17

Ceccherini: "Castrovilli è un ragazzo fortissimo ha margini di miglioramento incredibili"

03 agosto 2019 11:15

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