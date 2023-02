Tirreno, ormai è finita la maledizione. La Fiorentina torna a vincere con ferocia e può contare su Cabral

Come riportato da Il Tirreno in edicola stamane, la Fiorentina di Vincenzo Italiano torna a vincere attraverso una prestazione feroce e lo fa con tre gol, spezzando di fatto una maledizione che durava da oltre cinquanta giorni in campionato. Il nuovo bomber della Fiorentina è Cabral: il brasiliano è autore di prestazioni in crescendo e ieri ha segnato l’ennesimo gol a conferma delle sue qualità e del fatto che è rinato, dopo una prima fase in viola non esaltante. La zona rossa della classifica adesso è più lontana.

