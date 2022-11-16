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Tirreno duro: "La Fiorentina non ha speranze di entrare in coppa, può ambire solo alla salvezza"

Il Tirreno fa il punto sul campionato della Fiorentina dando poche speranze di coppe europee per la squadra viola allenata da Italiano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 novembre 2022 12:43
Tirreno duro: "La Fiorentina non ha speranze di entrare in coppa, può ambire solo alla salvezza" - Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il Tirreno annalizza il campionato non troppo soddisfacente della Fiorentina. Vincenzo Italiano l’ha detto chiaramente già domenica sera dentro il “Meazza”, forse come conseguenza della sconfitta dalle mille recriminazioni contro il Milan o forse no, perché un risultato positivo, avrebbe cambiato nulla o solo in parte quello che è e sarà l’imperativo della Fiorentina alla ripresa del campionato: recuperare i punti persi per strada in queste quindici giornate. Continuando così, sempre secondo il giornale la Fiorentina non ha speranze di coppa e può ambire solo alla salvezza.

IL PUNTO DI TUTTOSPORT SU NICO GONZALEZ 

https://www.labaroviola.com/gazzetta-linter-e-il-milan-vogliono-nico-gonzalez-potrebbe-lasciare-la-fiorentina-gia-a-gennaio/192685/

 

 

 

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