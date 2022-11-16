Tirreno duro: "La Fiorentina non ha speranze di entrare in coppa, può ambire solo alla salvezza"

Il Tirreno fa il punto sul campionato della Fiorentina dando poche speranze di coppe europee per la squadra viola allenata da Italiano

Il Tirreno annalizza il campionato non troppo soddisfacente della Fiorentina. Vincenzo Italiano l’ha detto chiaramente già domenica sera dentro il “Meazza”, forse come conseguenza della sconfitta dalle mille recriminazioni contro il Milan o forse no, perché un risultato positivo, avrebbe cambiato nulla o solo in parte quello che è e sarà l’imperativo della Fiorentina alla ripresa del campionato: recuperare i punti persi per strada in queste quindici giornate. Continuando così, sempre secondo il giornale la Fiorentina non ha speranze di coppa e può ambire solo alla salvezza.

IL PUNTO DI TUTTOSPORT SU NICO GONZALEZ

https://www.labaroviola.com/gazzetta-linter-e-il-milan-vogliono-nico-gonzalez-potrebbe-lasciare-la-fiorentina-gia-a-gennaio/192685/