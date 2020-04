Era il 14 aprile 2012, e allo stadio “Adriatico” di Pescara, durante il match Pescara-Livorno, successe quello che nessuno avrebbe voluto: Piermario Morosini, allora centrocampista dei toscani, muore per arresto cardiaco. In campo, in quella sciagurata 14^ giornata di ritorno del campionato di Serie B.

Il calcio oggi lo ha voluto ricordare, ma sono state per prime le due società, attraverso il mezzo social, a ricordare la sua memoria.

