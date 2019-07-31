Ag. Castrovilli: "È un ragazzo da Serie A. La Fiorentina lo valuta 10 mln. L'ipotesi Livorno non esiste"
Queste le parole di Michelangelo Minieri l'agente di Gaetano Castrovilli al Tirreno: "Non scherziamo, il ragazzo è un calciatore da Serie A il quale ha dimostrato tutto il suo valore. La Fiorentina lo...
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2019 18:41
Queste le parole di Michelangelo Minieri l'agente di Gaetano Castrovilli al Tirreno: "Non scherziamo, il ragazzo è un calciatore da Serie A il quale ha dimostrato tutto il suo valore. La Fiorentina lo valuta 10 milioni pertanto è impossibile che vada al Livorno, è un'ipotesi che non esiste".