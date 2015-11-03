Notizie Minieri Fiorentina

Palladino ha cambiato procuratore per firmare con la Fiorentina. Via Riso, al Viola Park c'è Minieri
03 giugno 2024 15:54
Gazzetta, oltre 700 i mandati nel 2022, 31 quelli dati dalla Fiorentina. A Minieri ne sono stati dati ben 4
03 aprile 2023 09:42
Kouamè si rilancia in Belgio, tante offerte per l'attaccante viola. Per adesso resta all'Anderlecht
20 gennaio 2022 15:00
Minieri: "Kouame è tornato al top, infortunio completamente alle spalle. Futuro? Vedremo"
09 novembre 2021 18:36
Ag. Castrovilli: "Lasciate stare Gaetano, critiche inutili. Legatissimo alla Fiorentina"
14 ottobre 2021 18:34
Radio Bruno, Joe Barone incontra Minieri, si è parlato anche di Orsolini in vista gennaio?
15 settembre 2021 19:31
Guerra tra procuratori per Castrovilli? L'accusa: "Pressioni per passare ad Alessandro Lucci"
06 maggio 2021 19:06
Castrovilli potrebbe cambiare procuratore, ma la Fiorentina può dormire sonni tranquilli
06 maggio 2021 15:29
Visite mediche e firma sul contratto per Gentile, il giovane 2003 arrivato in cambio di Dabo
14 settembre 2020 16:03
Ag. Castrovilli: “Ha un contratto fino al 2024. Obiettivi? Nazionale ed Europei 2021”
14 maggio 2020 08:55
Ag. Castrovilli: "Ha avuto un impatto incredibile in Serie A. Chi consiglio alla Fiorentina? Riccardi della Roma"
21 marzo 2020 00:14
Ag. Kouamé: "L'ho spinto io verso la Fiorentina. Sapevo che Pradè lo stimava"
20 febbraio 2020 21:47
"Castrovilli è sempre umile, non è cambiato per niente. Kouamè era del Crystal Palace, poi..."
20 febbraio 2020 18:15
Kouamé: "Ho detto subito sì ai viola. Per Iachini faccio anche il terzino, darò tutto per questa maglia"
03 febbraio 2020 10:48
Ag. Castrovilli: "Rientra tra una settimana al massimo. Mercato? Qualche richiesta c'è stata"
31 gennaio 2020 00:58
Ag. Castrovilli: "La Fiorentina ha sempre creduto in lui. Futuro? Non è giusto parlarne ora"
05 novembre 2019 22:22
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