Gazzetta, oltre 700 i mandati nel 2022, 31 quelli dati dalla Fiorentina. A Minieri ne sono stati dati ben 4

Nel 2022 le società di Serie A hanno distribuito agli agenti 709 mandati per concludere operazioni di mercato. Il club che ha più utilizzato gli intermediari è la Juventus, con 65 mandati conferiti, seguita dalla Sampdoria con 57 e dall’Empoli con 54. Tra i procuratori, invece, i tre che hanno lavorato maggiormente sono stati Giuseppe Riso (32 mandati), Michelangelo Minieri (24) e Gabriele Giuffrida (23). Eccoli alcuni dei dati più interessanti che si ricavano dal report 2022 messo on line dalla Figc e che permettono di scattare una fotografia di come sono state concluse le operazioni di mercato. I mandati sono di tre tipi: quello che una società dà per lavorare alla cessione di un cal-ciatore, quello che una società conferisce per lavorare all’acquisto di un giocatore e quello che viene dato al procuratore per lavorare al contratto del calciatore che assiste. Sia che si tratti di un primo accordo con quel club, sia che si tratti di un rinnovo. In molte delle operazioni sono coinvolti due agenti.

Capitolo procuratori: nel 2022 quello che ha avuto più mandati è stato Giuseppe Riso con 32. Tra le altre ha curato 6 operazioni per il Monza (Sensi, Pessina, Petagna, Bettella, Sampirisi e Rovella), 3 con la Juve (Rovella Mulazzi e Barbieri), lo Spezia (Serpe, Caldara e Maldini) e il Torino (Baselli, Pellegri e Demba Seck). Alle sue spalle, con 24, Minieri che si è occupato di 4 operazioni legate alla Fiorentina (Ghilardi, Assane Seck, Gentile e Cerofolini). Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

