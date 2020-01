Queste le parole rilasciate da Michelangelo Minieri agente di Castrovilli a Sky Sport: “Gaetano ora sta bene, è stato soltanto un grande spavento ma già il giorno seguente alla sfida con il Genoa si era ripreso. Penso che tra una settimana al massimo possa tornare, sta seguendo tutti gli esami del caso. Qualche richiesta per lui in questa sessione di mercato è arrivata, ma lo dirà Commisso se vorrà in futuro. Castrovilli sta facendo un bel percorso a Firenze ed è concentratissimo solamente sulla Fiorentina”.