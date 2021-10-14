Ag. Castrovilli: "Lasciate stare Gaetano, critiche inutili. Legatissimo alla Fiorentina"

Gaetano Castrovilli ha vissuto un periodo non facile, adesso è finalmente tornato ad allenarsi sul campo. Le parole del suo procuratore

Il procuratore di Castrovilli, Michelangelo Minieri, ex giocatore anche della Fiorentina ai tempi della C2, ha parlato della situazione del suo assistito, nel giorno del ritorno in campo in allenamento dopo l’infortunio contro il Genoa dello scorso 18 settembre. Queste le parole di Minieri a TMW:

"Il ragazzo sta bene, si sta riprendendo dall'infortunio e adesso ha bisogno di stare tranquillo e tornare al cento per cento. Farà poi quel che ha sempre fatto, dando il massimo per se stesso e la Fiorentina, club a cui è legatissimo"

Su di lui sono piovute delle critiche legate anche ad un rientro più lungo del previsto...

"Lasciano il tempo che trovano, i fatti parlano per un ragazzo che dal primo giorno che ha messo questa maglia ha sempre dato tutto se stesso. E il modo in cui è avvenuto l'infortunio dimostra che per la Fiorentina non si è fermato davanti a niente".

TERRACCIANO PARLA DI VLAHOVIC

https://www.labaroviola.com/terracciano-accoglieremo-vlahovic-nello-spogliatoio-come-sempre-non-cambia-nulla/153038/