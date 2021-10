Terracciano: “Accoglieremo Vlahovic nello spogliatoio come sempre. Non cambia nulla”

A TgR Toscana ha parlato il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano, queste le sue parole:

“Accoglieremo Vlahovic nello spogliatoio come sempre, sappiamo che ragazzo è Dusan e darà il 100% come al solito. Dispiace per Dragowski, non è bello quando un giocatore si fa male. Vivrò le settimane come al solito, ho l’appoggio e la fiducia di tutta la squadra, sono tranquillo anche se so che adesso toccherà a me. Contro il Venezia sarà complicato, hanno il campo più stretto, dobbiamo adattarci e dare battaglie. Dobbiamo lavorare come stiamo facendo per dare delle gioie ai nostri tifosi” conclude Terracciano.

