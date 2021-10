Lady Castrovilli: “Non avete idea del trauma che ha subito, è già dura stare fuori un mese. Vergogna”

Rachele Risaliti, modella che collabora con noi, e futura sposa del centrocampista viola Gaetano Castrovilli, ha preso le difese del compagno su Instagram, dopo che un tifoso aveva chiesto la cortesia al giocatore di tornare:

“Gaetano non vede l’ora di tornare in campo, voi falsi tifosi non sapete cosa vuol dire stare fermo un mese, ma soprattutto non sapete niente sul trauma che ha avuto, quindi ancor di più Vergogna!”.