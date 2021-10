TMW, Tottenham in forte pressing su Vlahovic nonostante le smentite di Paratici: contatti in corso tra le parti

Dusan Vlahovic nel mirino del Tottenham. L’attaccante della Fiorentina è una forte idea degli Spurs, nonostante le smentite di Paratici negli scorsi giorni. Contatti in corso tra le parti. Il Tottenham è al lavoro per cercare di anticipare l’agguerrita concorrenza italiana e non solo. La Premier chiama Vlahovic, il Tottenham prova a mettere la freccia. Lo scrive TMW.

