Bonaventura: “Vlahovic? Per essere un campione deve dimostrarlo ogni domenica. Fischi? Impossibile prevederlo”

Oggi Jack Bonaventura a Tuttosport ha parlato anche del caso Dusan Vlahovic dopo il mancato rinnovo con la Fiorentina: “Rischia di condizionare? Staremo a vedere ma non penso, Dusan ha un bel rapporto con l’allenatore. Lo vedo coinvolto, in campo sta bene, si diverte lui deve pensare solo a giocare. Se vuole diventare un campione deve dimostrarlo tutte le domeniche. Resti concentrato sul campo, è giovane e il futuro sarà roseo per lui”.

Crede che gli possano fischiare i tifosi?

“Difficile prevederlo dato che Dusan gioca ancora con noi”.

