Notizie Risaliti Fiorentina

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La moglie di Castrovilli fa chiarezza: "Sono stata fraintesa, non so che cosa abbia sognato"

13 febbraio 2023 20:26

Castrovilli vuol bruciare le tappe per la sua Fiorentina: anche il fisioterapista in luna di miele

12 giugno 2022 17:03

Risaliti: "Mi sposo con Castrovilli nel 2022. Tifo Fiorentina da sempre, figuratevi con Gaetano"

15 novembre 2021 13:27

Lady Castrovilli: "Non avete idea del trauma che ha subito, è già dura stare fuori un mese. Vergogna"

13 ottobre 2021 13:44

(FOTO) Castrovilli sposa Rachele Risaliti, le immagini della fantastica proposta di matrimonio a Firenze

20 luglio 2021 13:24

Rachele Risaliti su Castrovilli: "Quanto gli manca il calcio? Davvero tanto come a tutti i suoi compagni"

11 aprile 2020 14:06

Rachele Risaliti: "Con Castrovilli è stato un colpo di fulmine. Sta vivendo un momento speciale"

15 novembre 2019 22:40

Lady Castrovilli: "E' stato un fulmine a ciel sereno. Vi racconto che persona è"

13 novembre 2019 12:45

Castrovilli, per Halloween cena fuori con la nuova fidanzata. Ma al tavolo erano presenti anche altre persone...

01 novembre 2019 14:00

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