Notizie Risaliti Fiorentina

La moglie di Castrovilli fa chiarezza: "Sono stata fraintesa, non so che cosa abbia sognato"
13 febbraio 2023 20:26
Castrovilli vuol bruciare le tappe per la sua Fiorentina: anche il fisioterapista in luna di miele
12 giugno 2022 17:03
Risaliti: "Mi sposo con Castrovilli nel 2022. Tifo Fiorentina da sempre, figuratevi con Gaetano"
15 novembre 2021 13:27
Lady Castrovilli: "Non avete idea del trauma che ha subito, è già dura stare fuori un mese. Vergogna"
13 ottobre 2021 13:44
(FOTO) Castrovilli sposa Rachele Risaliti, le immagini della fantastica proposta di matrimonio a Firenze
20 luglio 2021 13:24
Rachele Risaliti su Castrovilli: "Quanto gli manca il calcio? Davvero tanto come a tutti i suoi compagni"
11 aprile 2020 14:06
Rachele Risaliti: "Con Castrovilli è stato un colpo di fulmine. Sta vivendo un momento speciale"
15 novembre 2019 22:40
Lady Castrovilli: "E' stato un fulmine a ciel sereno. Vi racconto che persona è"
13 novembre 2019 12:45
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