Castrovilli, per Halloween cena fuori con la nuova fidanzata. Ma al tavolo erano presenti anche altre persone...
Il gioiellino viola Gaetano Castrovilli, ieri sera ha scelto di trascorrere Halloween in compagnia della sua nuova fiamma, la bellissima Rachele Risaliti (Miss Italia 2016). A cena erano presenti anch...
A cura di Redazione Labaroviola
01 novembre 2019 14:00
Il gioiellino viola Gaetano Castrovilli, ieri sera ha scelto di trascorrere Halloween in compagnia della sua nuova fiamma, la bellissima Rachele Risaliti (Miss Italia 2016). A cena erano presenti anche il procuratore del calciatore Michelangelo Minieri (ex viola) e il suo amico di sempre, il portiere della Fiorentina Michele Cerofolini.