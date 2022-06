Castrovilli vuol bruciare le tappe per la sua Fiorentina: anche il fisioterapista in luna di miele

Gaetano Castrovilli vuole bruciare le tappe del recupero. L’estate del numero 10 della Fiorentina proseguirà su un “doppio binario”: da una parte l’attesa per il matrimonio con Rachele Risaliti, dall’altra il recupero per l’infortunio al ginocchio. Tant’è che la strada del recupero da seguire e ha fatto cambiare il luogo del viaggio di Nozze. Infatti, la coppia di sposi non andrà più Polinesia ma alle Maldive, dove Gaetano sarà seguito dal fisioterapista personale per lavorare ogni giorno, così da provare ad accorciare il più possibile il ritorno in campo. A scriverlo è La Nazione.