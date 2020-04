“Con Gaetano prima vivevamo la vita troppo freneticamente – ha detto a La Nazione Rachele Risaliti, la fidanzata di Castrovilli -. Questa vicenda così drammatica ci ha fatto un bel po’ pensare… dobbiamo prenderci più cura di chi abbiamo vicino. La nostra giornata tipo è, appena ci svegliamo porto Furia fuori casa, poi torno a casa e mi alleno a giorni alterni. Poi Gaetano è molto scrupoloso negli allenamenti. Soddisfatto dei miei miglioramenti in cucina, per Pasqua sto preparando una sorpresa. Quanto manca il calcio a Gaetano? Davvero tanto come a tutti i suoi compagni”.