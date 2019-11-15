Rachele Risaliti: "Con Castrovilli è stato un colpo di fulmine. Sta vivendo un momento speciale"

Queste le parole rilasciate a Diva e Donna da Rachele Risaliti, Miss Italia 2016 e fidanzata del talento viola Gaetano Castrovilli: "Sono davvero felice, stiamo insieme da soli dieci giorni ma non ho...

Queste le parole rilasciate a Diva e Donna da Rachele Risaliti, Miss Italia 2016 e fidanzata del talento viola Gaetano Castrovilli: "Sono davvero felice, stiamo insieme da soli dieci giorni ma non ho paura di pensare al futuro con lui. Lo chiamo funghetto perchè è spuntato all'improvviso nella mia vita. Ci siamo conosciuti a settembre, tramite amici in comune poi ci siamo rincorsi un pochino, ha fatto lui il primo passo. Con lui è stato proprio un colpo di fulmine. È un ragazzo con la testa sulle spalle, umile, sa cosa vuol dire fare sacrifici per ottenere risultati, ora sta vivendo un momento speciale ma resta con i piedi a tera. È un ragazzo coccoloso".