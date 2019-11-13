Lady Castrovilli: "E' stato un fulmine a ciel sereno. Vi racconto che persona è"

Sulle pagine de La Nazione, ha parlato la ragazza del giocatore viola Castrovilli ed ex miss Italia, Rachele Risaliti: "E’ stato un colpo di fulmine inaspettato, lo definirei una combinazione straordi...

Sulle pagine de La Nazione, ha parlato la ragazza del giocatore viola Castrovilli ed ex miss Italia, Rachele Risaliti: "E’ stato un colpo di fulmine inaspettato, lo definirei una combinazione straordinaria. Io non mi innamoro delle persone ma dei valori che esse sanno esprimere. Ed è proprio il caso di Gaetano. Sono orgogliosa di lui. E’ una persona buona, solare, sempre sorridente, che ti dona serenità".