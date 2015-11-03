Labaro Viola

Notizie Infortunio Castrovilli Fiorentina

Italiano sull'infortunio di Castrovilli: "Brutta distorsione. Speriamo niente di grave, vediamo"

16 aprile 2022 19:34

Radio Bruno, Castrovilli non sta ancora bene, il nuovo controllo posticipato di qualche giorno

13 ottobre 2021 14:03

Lady Castrovilli: "Non avete idea del trauma che ha subito, è già dura stare fuori un mese. Vergogna"

13 ottobre 2021 13:44

Dott. Tazzioli su Castrovilli: "Traumi interni pericolosi. Difficile stabilire tempi di recupero"

12 ottobre 2021 22:12

Sky, Castrovilli si ferma. Lieve problema muscolare rimediato contro il Brescia

23 giugno 2020 21:43

Castrovilli in viaggio verso Roma. Altri controlli dopo il problema avuto nella sfida contro il Genoa

31 gennaio 2020 14:20

Situazione Castrovilli, sta bene ma è ancora in ospedale. Salterà sicuramente l'Inter. La Juve...

26 gennaio 2020 15:56

Archivio

Esplora l'archivio di Infortunio Castrovilli

Sett. 15
Sett. 41
Sett. 26 Sett. 5 Sett. 4