Notizie Infortunio Castrovilli Fiorentina

Italiano sull'infortunio di Castrovilli: "Brutta distorsione. Speriamo niente di grave, vediamo"
16 aprile 2022 19:34
Radio Bruno, Castrovilli non sta ancora bene, il nuovo controllo posticipato di qualche giorno
13 ottobre 2021 14:03
Lady Castrovilli: "Non avete idea del trauma che ha subito, è già dura stare fuori un mese. Vergogna"
13 ottobre 2021 13:44
Dott. Tazzioli su Castrovilli: "Traumi interni pericolosi. Difficile stabilire tempi di recupero"
12 ottobre 2021 22:12
Sky, Castrovilli si ferma. Lieve problema muscolare rimediato contro il Brescia
23 giugno 2020 21:43
Castrovilli in viaggio verso Roma. Altri controlli dopo il problema avuto nella sfida contro il Genoa
31 gennaio 2020 14:20
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