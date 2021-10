Dott. Tazzioli su Castrovilli: “Traumi interni pericolosi. Difficile stabilire tempi di recupero”

Il Dottor Stefano Tazzioli, Primario di Urologia all’Ospedale di Pistoia, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare del “misterioso” problema fisico di Gaetano Castrovilli. Ecco le sue parole: “I traumi interni possono essere pericolosi e spesso non è facile saperne i tempi di recupero. Ogni organismo recupera a modo suo. Quindi anche per la Fiorentina è difficile dare una data di rientro precisa”.

