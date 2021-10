Sconcerti: “No a Kulusevski-Vlahovic. Non credo agli scambi, va venduto in contanti”

Mario Sconcerti, opinionista ed ex dirigente della Cecchi Gori Group, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare l’eventuale scambio tra Dusan Vlahovic e Dejan Kulusevski. Ecco le sue parole: “Kulusevski in cambio di Vlahovic? Non credo mai negli scambi, perché magari Kulusevski potrebbe rifiutare. Vlahovic va venduto in contanti. Italiano lo giudicherà personalmente. L’errore è stato fatto nell’entrare nella stagione senza rinnovo, e non avendo un vice. Domenica sarà una partita molto importante a Venezia, e bisognerà vincerla”.

