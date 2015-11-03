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Notizie Tmw Radio Fiorentina

Davide Lippi racconta: "Aver portato Ribery alla Fiorentina è stata la trattativa più bella e soddisfacente"

24 settembre 2025 23:07

Amoruso stronca la Fiorentina: "La squadra è ancorata ai vecchi problemi, difficile migliorare così."

27 agosto 2025 19:58

Roccati non ha dubbi: "Fiorentina da tenere in considerazione per l'Europa. Ora gioca un bel calcio"

24 aprile 2025 16:34

Impallomeni: "Se la Fiorentina vince contro l'Atalanta e ritrova Gud, è una candidata per il 4° posto"

17 marzo 2025 16:42

Di Gennaro: "Fagioli se sta bene è da Nazionale. La palla di esterno per Mandragora è perfetta"

17 marzo 2025 16:28

Rampulla non ha dubbi: "Fagioli calciatore vero. La Juve l'ha dato via per prendere un Kelly qualsiasi"

17 marzo 2025 16:17

Accardi non ha dubbi: "La Fiorentina ha fatto il miglior acquisto della stagione con De Gea"

05 marzo 2025 17:23

Fattori: "Gud? Fiorentina obbligata a riscattarlo. Se al Genoa dai 8 mln su 25, hai deciso di prenderlo"

19 febbraio 2025 16:33

Orlando: "Ora tocca a Palladino far funzionare la Fiorentina. Atalanta più organizzata, gioca a memoria"

13 settembre 2024 17:25

Sconcerti promuove la Fiorentina: "Gli acquisti a titolo definitivo significano avere un progetto"

08 luglio 2022 21:30

Ag. Cragno rivela: "C'è stato sondaggio della Fiorentina, ma Monza più concreto e convincente"

22 giugno 2022 22:20

Sconcerti insiste: "Vedrei bene Belotti alla Fiorentina. Fa la differenza, andrebbe preso in fretta"

20 giugno 2022 18:36

Bucchioni rivela: "C'era accordo per il rinnovo di Italiano. Poi la Fiorentina ha abbassato l'offerta"

17 giugno 2022 20:33

Retroscena Berardi: "C'era più di qualcosa con la Fiorentina. Se avessero pagato, avrebbe lasciato il Sassuolo"

09 giugno 2022 20:51

Sconcerti: "Due strade per i procuratori con la Fiorentina: o trattano in maniera chiara o porta chiusa"

30 maggio 2022 17:17

"Torreira mostri riconoscenza alla Fiorentina: situazione che va risolta assolutamente"

25 maggio 2022 23:01

Di Gennaro: "Fiorentina in Europa senza Vlahovic? Un capolavoro. Conquistarla con la Juve sarebbe il massimo"

19 maggio 2022 22:52

Pellissier giustifica Italiano: "Rischia tanto: o vince o perde. Gli si può concedere qualche errore"

19 maggio 2022 22:38

Cagni boccia la Fiorentina: "I viola non andranno in Europa. L'ho visti male, hanno dei tonfi pazzeschi"

18 maggio 2022 22:10

Pasqual spiega: "Cabral si muove bene, ma senza cross è dura. Sarebbe difficile per chiunque"

11 maggio 2022 23:20

Sconcerti contro Amrabat: "Sempre fuori ruolo. Giocatore importante, ma non lo vedo in questa Fiorentina"

10 maggio 2022 22:30

Corvino non dimentica il passato: "Prossimo anno derby tra la mia Firenze e quella del Sud"

09 maggio 2022 18:46

Corvino difende Vlahovic: "Abituato ad altro calcio. Nessun colpevole, arrivare a metà stagione crea problemi"

09 maggio 2022 18:40

Di Gennaro: "Fiorentina, campionato non da buttare: devi ritrovare autostima. Roma ultima chance"

05 maggio 2022 20:20

Brambati su Italiano: "È bravo, sorpreso dal calo. Per fare il salto di qualità serve qualcosa in più"

28 aprile 2022 22:21

Carnasciali: "Stagione tirata, ora calo fisico e mentale della Fiorentina. Ma non sminuiamo Italiano"

28 aprile 2022 22:10

Sconcerti: "Fiorentina non attrezzata per fare più di questo. Stagione è positiva, lo dicono i numeri"

28 aprile 2022 21:54

Jacobelli incorona Italiano: "Miglior allenatore della stagione. Ha sopperito anche alla partenza Vlahovic"

14 aprile 2022 17:56

Sconcerti a sorpresa: "Non ho visto una grande Fiorentina, il centrocampo non ha fatto bene"

11 aprile 2022 17:56

La gioia di Cavasin: "Finalmente un'annata spettacolare. La Fiorentina può vincere con chiunque"

06 aprile 2022 22:36

Sconcerti preoccupato: "Cabral? Non è un problema di condizione, non tira proprio in porta"

05 aprile 2022 22:25

Guerini: "Grande mentalità della Fiorentina, sembra in lotta per lo scudetto. Merito di Italiano"

24 marzo 2022 21:56

Mandorlini: "Castrovilli è un predestinato. Sorpreso delle sue panchine alla Fiorentina"

16 marzo 2022 22:26

Viviano: "La Fiorentina ha bisogno di un portiere bravo con i piedi come Terracciano. Escludo Cragno"

14 marzo 2022 21:19

De Santis: "Weigandt alla Fiorentina? Pista percorribile. Primi contatti la scorsa estate"

10 marzo 2022 21:22

Sconcerti: "Vlahovic in panchina per salvarlo dai fischi. Buon momento per affrontare la Juventus"

01 marzo 2022 22:04

Orlando "Vlahovic sostituito dal gioco di squadra. Europa? Fiorentina meglio di Lazio e Roma"

25 febbraio 2022 22:34

Sconcerti sincero: "Mi aspettavo vincesse l'Atalanta, impossibile batterla tre volte su tre in stagione"

22 febbraio 2022 20:42

Donati: "Calo di Castrovilli? Colpa del gioco di Italiano. Troppa intensità, Gaetano fa fatica"

16 febbraio 2022 21:58

Flachi emozionato: "La gente talvolta è stata cattiva con me, ora marea di affetto, grazie Firenze"

15 febbraio 2022 18:32

Lucchesi difende: "Con i tifosi della Fiorentina ci vuole onestà e non vanno presi in giro adesso"

07 febbraio 2022 20:34

"Chi prende Vlahovic fa l'affare del decennio, Dusan è un cannoniere con forza e personalità"

21 gennaio 2022 16:02

Bergomi: "Gori, che sta con mia figlia, mi ha parlato spesso di Vlahovic, Dusan mi ricorda Batistuta"

19 gennaio 2022 21:57

Tenerani: "Roma e Lazio hanno iniziato il campionato per andare in Europa, la Fiorentina no"

18 gennaio 2022 16:47

Tenerani: "Il Torino non vale la Fiorentina. La squadra viola non è proprio partita da Firenze"

11 gennaio 2022 15:26

"Parole Vlahovic? Non c'è niente di male. Vuole vincere da subito e la Fiorentina non può farlo"

05 gennaio 2022 23:48

Sconcerti: "Vlahovic va venduto. La Fiorentina ha le idee chiare ma sarà impossibile sostituirlo"

04 gennaio 2022 22:04

Brambati non smette di parlare di Vlahovic: "Non vedo perchè debba restare alla Fiorentina"

03 gennaio 2022 19:59

Sconcerti: "Ikonè perfetto per Italiano, torna anche indietro. Qualcuno aiuti Commisso sui procuratori"

29 dicembre 2021 18:56

Marino al fianco di Commisso: "Procuratori in competizione con le società. Servono regole"

27 dicembre 2021 21:16

Sconcerti risponde a Commisso: "Decalogo? I procuratori esistono perché le società li usano"

27 dicembre 2021 20:49

Sconcerti contro Commisso: "Attacchi contro nessuno. Porti le prove e faccia i nomi delle squadre"

22 dicembre 2021 17:52

Di Marzio: "Ikonè? Solo formalità, è della Fiorentina. Mai operazioni così precoci a gennaio"

20 dicembre 2021 21:46

Sconcerti: "Italiano viene dalla scuola del gioco tedesco, può essere il nuovo Gasperini"

17 dicembre 2021 20:29

Sconcerti: "Se Vlahovic restasse a Firenze, la Fiorentina entro due anni vincerebbe lo scudetto"

14 dicembre 2021 21:15

Sconcerti: "Vlahovic come Chinaglia. Fiorentina può entrare grazie ai buchi di Juve, Lazio e Roma"

13 dicembre 2021 17:09

Brambati: "Ho saputo che nessuna squadra inglese sta trattando Vlahovic con la Fiorentina"

13 dicembre 2021 16:52

Bucchioni: "Alla Fiorentina arriverà un esterno e Mayoral. Italiano può raggiungere Prandelli"

06 dicembre 2021 15:22

Di Gennaro: "Farei lo scambio Orsolini-Amrabat. A Firenze il fratello di quello visto a Verona"

18 novembre 2021 21:36

Antonelli sicuro: "Al 98% Borja Mayoral sarà della Fiorentina. Vlahovic? Non va regalato a gennaio"

10 novembre 2021 21:51

Viviano: "Perplesso dall'espulsione di Milenkovic. Vlahovic? La Fiorentina deve monetizzare"

08 novembre 2021 22:23

Borghi consiglia "Julian Alvarez da prendere di corsa. È un talento puro, ha prospettive importanti"

03 novembre 2021 22:44

Brambati: "Vlahovic? I tifosi maturino. Non esistono bandiere, i giocatori sono professionisti"

21 ottobre 2021 21:13

Cavasin: "Vlahovic? Serviva più logica nello strappo. Poteva andare via tra gli applausi"

20 ottobre 2021 22:42

Sconcerti: "La Fiorentina non può permettersi otto formazioni diverse, scelta bizzarra di Italiano"

19 ottobre 2021 22:36

Meluso: "Caso Vlahovic? L'ambiguità non fa bene a nessuno. Servono decisioni nette entro Gennaio"

19 ottobre 2021 06:54

Luppi: "Vlahovic è l'esempio di questo calcio senza bandiere. Ha un'altra squadra dietro"

15 ottobre 2021 22:30

Agostinelli: "Vlahovic faccia il professionista e porti la Fiorentina in Europa. Difficile escluderlo"

15 ottobre 2021 22:22

D. Rossi: "Vlahovic faccia il giocatore finché è a Firenze. Deve tanto alla Fiorentina"

13 ottobre 2021 22:01

Bisoli: "Vlahovic deve ancora maturare. Servirebbe un po' di gratitudine verso la Fiorentina"

12 ottobre 2021 22:38

Sconcerti: "No a Kulusevski-Vlahovic. Non credo agli scambi, va venduto in contanti"

12 ottobre 2021 21:59

Bergomi: "Vlahovic un fenomeno. Difficile per la Fiorentina tenere giocatori di questo calibro"

11 ottobre 2021 22:39

Fiore: "Vlahovic? Braccio di ferro contropruducente. Condivido la linea morbida"

11 ottobre 2021 21:59

Sconcerti: "Il terrore delle società è retrocedere. Serie A a 16 squadre idee non percorribile"

11 ottobre 2021 21:48

Bucchioni: "Vlahovic doveva rinnovare per far guadagnare la Fiorentina, non per restare"

08 ottobre 2021 16:17

Brambati: "La Fiorentina non può chiedere 60 milioni per Vlahovic. Bella coppia con Chiesa"

07 ottobre 2021 19:05

Jacobelli: "Vlahovic? Molto dipenderà dalla sua reazione. Scelta dettata non solo per i soldi"

07 ottobre 2021 17:38

Sconcerti: "Con il Napoli approccio sbagliato: non si può lasciare spazio agli attaccanti azzurri"

04 ottobre 2021 22:33

Tacchinardi: "Fiorentina-Napoli? Sfida tra big. La crescita dei Viola merito di Italiano"

01 ottobre 2021 21:49

Di Gennaro: "Vlahovic deve decidere. Commisso è stato chiaro, l'offerta è importante"

30 settembre 2021 21:10

Scarlato: "Difficile la permanenza di Vlahovic. Fiorentina da zone alte con Italiano"

29 settembre 2021 21:40

Pochesci: "Napoli favorito per lo scudetto, ma voglio vedere la loro forza contro la Fiorentina"

28 settembre 2021 22:19

Sconcerti: "Rinnovo Vlahovic? Sono ottimista, ma smettiamola di farne l'argomento principale"

28 settembre 2021 21:45

Sconcerti: "Italiano deve essere contento, la Fiorentina si toglierà soddisfazioni quest'anno"

22 settembre 2021 17:33

Baiano: "Con l'Inter la Fiorentina non ha saputo gestire le forze. Italiano mi ricorda Zeman"

22 settembre 2021 16:17

Sculli: "Auguro a Vlahovic di giocare in un top club. Italiano l'uomo giusto per la Fiorentina"

18 settembre 2021 14:33

Bucchioni contro Gasperini: "Perchè non sta zitto? Polemiche assurde, vuole mascherare i problemi della squadra"

18 settembre 2021 12:55

Retroscena di mercato di Lo Monaco: "Volevo portare Paredes alla Fiorentina per sostituire Pizarro"

15 settembre 2021 22:03

Martorelli: "Ci sono le condizioni per il rinnovo di Vlahovic, ma se andrà via sarà indolore"

14 settembre 2021 22:09

Sconcerti: "Non diamo troppa importanza ad una partita. I problemi della Fiorentina restano"

14 settembre 2021 21:02

Sconcerti: "C'è un'aria diversa alla Fiorentina. Contento per il Viola Park, aumenta il patrimonio Viola"

07 settembre 2021 22:49

Baiano: "Vlahovic non è ancora pronto per il grande salto. Giocare alla Fiorentina lo aiuterà"

06 settembre 2021 23:50

Marchetti: "Attaccante? Difficile andare a Firenze sapendo di Vlahovic. Salvo occasioni, non arriverà nessuno"

31 agosto 2021 14:21

Di Gennaro: "Torreira è un piccolo Pizarro. Con Orsolini o Berardi è una Fiorentina da Europa"

26 agosto 2021 22:32

Sconcerti: "Berardi sarebbe un'operazione di marketing. Spero che continui a giocare Pulgar"

24 agosto 2021 22:00

Bellucci: "Vlahovic unico in Italia: spero rimanga alla Fiorentina. Sarebbe un grande traguardo la sua conferma"

09 agosto 2021 17:22

Cosmi: "Per Vlahovic fondamentale rimanere a Firenze. Italiano? Non ha paura delle pressioni"

02 agosto 2021 22:56

Martorelli: "Milenkovic-Nastasic il cambio è sostanziale. Perchè non può arrivare qualche giovane di qualità? "

02 agosto 2021 22:42

Cavasin: "Italiano sarà capace di superare le difficoltà della Fiorentina. Vlahovic non si fermerà"

27 luglio 2021 21:06

Buso: "Vlahovic ha bisogno di una spalla. Mi dispiace per Antognoni, rappresenta la Fiorentina"

27 luglio 2021 13:52

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