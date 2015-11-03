Notizie Tmw Radio Fiorentina

Davide Lippi racconta: "Aver portato Ribery alla Fiorentina è stata la trattativa più bella e soddisfacente"
24 settembre 2025 23:07
Amoruso stronca la Fiorentina: "La squadra è ancorata ai vecchi problemi, difficile migliorare così."
27 agosto 2025 19:58
Roccati non ha dubbi: "Fiorentina da tenere in considerazione per l'Europa. Ora gioca un bel calcio"
24 aprile 2025 16:34
Impallomeni: "Se la Fiorentina vince contro l'Atalanta e ritrova Gud, è una candidata per il 4° posto"
17 marzo 2025 16:42
Di Gennaro: "Fagioli se sta bene è da Nazionale. La palla di esterno per Mandragora è perfetta"
17 marzo 2025 16:28
Rampulla non ha dubbi: "Fagioli calciatore vero. La Juve l'ha dato via per prendere un Kelly qualsiasi"
17 marzo 2025 16:17
Accardi non ha dubbi: "La Fiorentina ha fatto il miglior acquisto della stagione con De Gea"
05 marzo 2025 17:23
Fattori: "Gud? Fiorentina obbligata a riscattarlo. Se al Genoa dai 8 mln su 25, hai deciso di prenderlo"
19 febbraio 2025 16:33
Orlando: "Ora tocca a Palladino far funzionare la Fiorentina. Atalanta più organizzata, gioca a memoria"
13 settembre 2024 17:25
Sconcerti promuove la Fiorentina: "Gli acquisti a titolo definitivo significano avere un progetto"
08 luglio 2022 21:30
Ag. Cragno rivela: "C'è stato sondaggio della Fiorentina, ma Monza più concreto e convincente"
22 giugno 2022 22:20
Sconcerti insiste: "Vedrei bene Belotti alla Fiorentina. Fa la differenza, andrebbe preso in fretta"
20 giugno 2022 18:36
Bucchioni rivela: "C'era accordo per il rinnovo di Italiano. Poi la Fiorentina ha abbassato l'offerta"
17 giugno 2022 20:33
Retroscena Berardi: "C'era più di qualcosa con la Fiorentina. Se avessero pagato, avrebbe lasciato il Sassuolo"
09 giugno 2022 20:51
Sconcerti: "Due strade per i procuratori con la Fiorentina: o trattano in maniera chiara o porta chiusa"
30 maggio 2022 17:17
"Torreira mostri riconoscenza alla Fiorentina: situazione che va risolta assolutamente"
25 maggio 2022 23:01
Di Gennaro: "Fiorentina in Europa senza Vlahovic? Un capolavoro. Conquistarla con la Juve sarebbe il massimo"
19 maggio 2022 22:52
Pellissier giustifica Italiano: "Rischia tanto: o vince o perde. Gli si può concedere qualche errore"
19 maggio 2022 22:38
Cagni boccia la Fiorentina: "I viola non andranno in Europa. L'ho visti male, hanno dei tonfi pazzeschi"
18 maggio 2022 22:10
Pasqual spiega: "Cabral si muove bene, ma senza cross è dura. Sarebbe difficile per chiunque"
11 maggio 2022 23:20
Sconcerti contro Amrabat: "Sempre fuori ruolo. Giocatore importante, ma non lo vedo in questa Fiorentina"
10 maggio 2022 22:30
Corvino non dimentica il passato: "Prossimo anno derby tra la mia Firenze e quella del Sud"
09 maggio 2022 18:46
Corvino difende Vlahovic: "Abituato ad altro calcio. Nessun colpevole, arrivare a metà stagione crea problemi"
09 maggio 2022 18:40
Di Gennaro: "Fiorentina, campionato non da buttare: devi ritrovare autostima. Roma ultima chance"
05 maggio 2022 20:20
Brambati su Italiano: "È bravo, sorpreso dal calo. Per fare il salto di qualità serve qualcosa in più"
28 aprile 2022 22:21
Carnasciali: "Stagione tirata, ora calo fisico e mentale della Fiorentina. Ma non sminuiamo Italiano"
28 aprile 2022 22:10
Sconcerti: "Fiorentina non attrezzata per fare più di questo. Stagione è positiva, lo dicono i numeri"
28 aprile 2022 21:54
Jacobelli incorona Italiano: "Miglior allenatore della stagione. Ha sopperito anche alla partenza Vlahovic"
14 aprile 2022 17:56
Sconcerti a sorpresa: "Non ho visto una grande Fiorentina, il centrocampo non ha fatto bene"
11 aprile 2022 17:56
La gioia di Cavasin: "Finalmente un'annata spettacolare. La Fiorentina può vincere con chiunque"
06 aprile 2022 22:36
Sconcerti preoccupato: "Cabral? Non è un problema di condizione, non tira proprio in porta"
05 aprile 2022 22:25
Guerini: "Grande mentalità della Fiorentina, sembra in lotta per lo scudetto. Merito di Italiano"
24 marzo 2022 21:56
Mandorlini: "Castrovilli è un predestinato. Sorpreso delle sue panchine alla Fiorentina"
16 marzo 2022 22:26
Viviano: "La Fiorentina ha bisogno di un portiere bravo con i piedi come Terracciano. Escludo Cragno"
14 marzo 2022 21:19
De Santis: "Weigandt alla Fiorentina? Pista percorribile. Primi contatti la scorsa estate"
10 marzo 2022 21:22
Sconcerti: "Vlahovic in panchina per salvarlo dai fischi. Buon momento per affrontare la Juventus"
01 marzo 2022 22:04
Orlando "Vlahovic sostituito dal gioco di squadra. Europa? Fiorentina meglio di Lazio e Roma"
25 febbraio 2022 22:34
Sconcerti sincero: "Mi aspettavo vincesse l'Atalanta, impossibile batterla tre volte su tre in stagione"
22 febbraio 2022 20:42
Donati: "Calo di Castrovilli? Colpa del gioco di Italiano. Troppa intensità, Gaetano fa fatica"
16 febbraio 2022 21:58
Flachi emozionato: "La gente talvolta è stata cattiva con me, ora marea di affetto, grazie Firenze"
15 febbraio 2022 18:32
Lucchesi difende: "Con i tifosi della Fiorentina ci vuole onestà e non vanno presi in giro adesso"
07 febbraio 2022 20:34
"Chi prende Vlahovic fa l'affare del decennio, Dusan è un cannoniere con forza e personalità"
21 gennaio 2022 16:02
Bergomi: "Gori, che sta con mia figlia, mi ha parlato spesso di Vlahovic, Dusan mi ricorda Batistuta"
19 gennaio 2022 21:57
Tenerani: "Roma e Lazio hanno iniziato il campionato per andare in Europa, la Fiorentina no"
18 gennaio 2022 16:47
Tenerani: "Il Torino non vale la Fiorentina. La squadra viola non è proprio partita da Firenze"
11 gennaio 2022 15:26
"Parole Vlahovic? Non c'è niente di male. Vuole vincere da subito e la Fiorentina non può farlo"
05 gennaio 2022 23:48
Sconcerti: "Vlahovic va venduto. La Fiorentina ha le idee chiare ma sarà impossibile sostituirlo"
04 gennaio 2022 22:04
Brambati non smette di parlare di Vlahovic: "Non vedo perchè debba restare alla Fiorentina"
03 gennaio 2022 19:59
Sconcerti: "Ikonè perfetto per Italiano, torna anche indietro. Qualcuno aiuti Commisso sui procuratori"
29 dicembre 2021 18:56
Marino al fianco di Commisso: "Procuratori in competizione con le società. Servono regole"
27 dicembre 2021 21:16
Sconcerti risponde a Commisso: "Decalogo? I procuratori esistono perché le società li usano"
27 dicembre 2021 20:49
Sconcerti contro Commisso: "Attacchi contro nessuno. Porti le prove e faccia i nomi delle squadre"
22 dicembre 2021 17:52
Di Marzio: "Ikonè? Solo formalità, è della Fiorentina. Mai operazioni così precoci a gennaio"
20 dicembre 2021 21:46
Sconcerti: "Italiano viene dalla scuola del gioco tedesco, può essere il nuovo Gasperini"
17 dicembre 2021 20:29
Sconcerti: "Se Vlahovic restasse a Firenze, la Fiorentina entro due anni vincerebbe lo scudetto"
14 dicembre 2021 21:15
Sconcerti: "Vlahovic come Chinaglia. Fiorentina può entrare grazie ai buchi di Juve, Lazio e Roma"
13 dicembre 2021 17:09
Brambati: "Ho saputo che nessuna squadra inglese sta trattando Vlahovic con la Fiorentina"
13 dicembre 2021 16:52
Bucchioni: "Alla Fiorentina arriverà un esterno e Mayoral. Italiano può raggiungere Prandelli"
06 dicembre 2021 15:22
Di Gennaro: "Farei lo scambio Orsolini-Amrabat. A Firenze il fratello di quello visto a Verona"
18 novembre 2021 21:36
Antonelli sicuro: "Al 98% Borja Mayoral sarà della Fiorentina. Vlahovic? Non va regalato a gennaio"
10 novembre 2021 21:51
Viviano: "Perplesso dall'espulsione di Milenkovic. Vlahovic? La Fiorentina deve monetizzare"
08 novembre 2021 22:23
Borghi consiglia "Julian Alvarez da prendere di corsa. È un talento puro, ha prospettive importanti"
03 novembre 2021 22:44
Brambati: "Vlahovic? I tifosi maturino. Non esistono bandiere, i giocatori sono professionisti"
21 ottobre 2021 21:13
Cavasin: "Vlahovic? Serviva più logica nello strappo. Poteva andare via tra gli applausi"
20 ottobre 2021 22:42
Sconcerti: "La Fiorentina non può permettersi otto formazioni diverse, scelta bizzarra di Italiano"
19 ottobre 2021 22:36
Meluso: "Caso Vlahovic? L'ambiguità non fa bene a nessuno. Servono decisioni nette entro Gennaio"
19 ottobre 2021 06:54
Luppi: "Vlahovic è l'esempio di questo calcio senza bandiere. Ha un'altra squadra dietro"
15 ottobre 2021 22:30
Agostinelli: "Vlahovic faccia il professionista e porti la Fiorentina in Europa. Difficile escluderlo"
15 ottobre 2021 22:22
D. Rossi: "Vlahovic faccia il giocatore finché è a Firenze. Deve tanto alla Fiorentina"
13 ottobre 2021 22:01
Bisoli: "Vlahovic deve ancora maturare. Servirebbe un po' di gratitudine verso la Fiorentina"
12 ottobre 2021 22:38
Sconcerti: "No a Kulusevski-Vlahovic. Non credo agli scambi, va venduto in contanti"
12 ottobre 2021 21:59
Bergomi: "Vlahovic un fenomeno. Difficile per la Fiorentina tenere giocatori di questo calibro"
11 ottobre 2021 22:39
Fiore: "Vlahovic? Braccio di ferro contropruducente. Condivido la linea morbida"
11 ottobre 2021 21:59
Sconcerti: "Il terrore delle società è retrocedere. Serie A a 16 squadre idee non percorribile"
11 ottobre 2021 21:48
Bucchioni: "Vlahovic doveva rinnovare per far guadagnare la Fiorentina, non per restare"
08 ottobre 2021 16:17
Brambati: "La Fiorentina non può chiedere 60 milioni per Vlahovic. Bella coppia con Chiesa"
07 ottobre 2021 19:05
Jacobelli: "Vlahovic? Molto dipenderà dalla sua reazione. Scelta dettata non solo per i soldi"
07 ottobre 2021 17:38
Sconcerti: "Con il Napoli approccio sbagliato: non si può lasciare spazio agli attaccanti azzurri"
04 ottobre 2021 22:33
Tacchinardi: "Fiorentina-Napoli? Sfida tra big. La crescita dei Viola merito di Italiano"
01 ottobre 2021 21:49
Di Gennaro: "Vlahovic deve decidere. Commisso è stato chiaro, l'offerta è importante"
30 settembre 2021 21:10
Scarlato: "Difficile la permanenza di Vlahovic. Fiorentina da zone alte con Italiano"
29 settembre 2021 21:40
Pochesci: "Napoli favorito per lo scudetto, ma voglio vedere la loro forza contro la Fiorentina"
28 settembre 2021 22:19
Sconcerti: "Rinnovo Vlahovic? Sono ottimista, ma smettiamola di farne l'argomento principale"
28 settembre 2021 21:45
Sconcerti: "Italiano deve essere contento, la Fiorentina si toglierà soddisfazioni quest'anno"
22 settembre 2021 17:33
Baiano: "Con l'Inter la Fiorentina non ha saputo gestire le forze. Italiano mi ricorda Zeman"
22 settembre 2021 16:17
Sculli: "Auguro a Vlahovic di giocare in un top club. Italiano l'uomo giusto per la Fiorentina"
18 settembre 2021 14:33
Bucchioni contro Gasperini: "Perchè non sta zitto? Polemiche assurde, vuole mascherare i problemi della squadra"
18 settembre 2021 12:55
Retroscena di mercato di Lo Monaco: "Volevo portare Paredes alla Fiorentina per sostituire Pizarro"
15 settembre 2021 22:03
Martorelli: "Ci sono le condizioni per il rinnovo di Vlahovic, ma se andrà via sarà indolore"
14 settembre 2021 22:09
Sconcerti: "Non diamo troppa importanza ad una partita. I problemi della Fiorentina restano"
14 settembre 2021 21:02
Sconcerti: "C'è un'aria diversa alla Fiorentina. Contento per il Viola Park, aumenta il patrimonio Viola"
07 settembre 2021 22:49
Baiano: "Vlahovic non è ancora pronto per il grande salto. Giocare alla Fiorentina lo aiuterà"
06 settembre 2021 23:50
Marchetti: "Attaccante? Difficile andare a Firenze sapendo di Vlahovic. Salvo occasioni, non arriverà nessuno"
31 agosto 2021 14:21
Di Gennaro: "Torreira è un piccolo Pizarro. Con Orsolini o Berardi è una Fiorentina da Europa"
26 agosto 2021 22:32
Sconcerti: "Berardi sarebbe un'operazione di marketing. Spero che continui a giocare Pulgar"
24 agosto 2021 22:00
Bellucci: "Vlahovic unico in Italia: spero rimanga alla Fiorentina. Sarebbe un grande traguardo la sua conferma"
09 agosto 2021 17:22
Cosmi: "Per Vlahovic fondamentale rimanere a Firenze. Italiano? Non ha paura delle pressioni"
02 agosto 2021 22:56
Martorelli: "Milenkovic-Nastasic il cambio è sostanziale. Perchè non può arrivare qualche giovane di qualità? "
02 agosto 2021 22:42
Cavasin: "Italiano sarà capace di superare le difficoltà della Fiorentina. Vlahovic non si fermerà"
27 luglio 2021 21:06
Buso: "Vlahovic ha bisogno di una spalla. Mi dispiace per Antognoni, rappresenta la Fiorentina"
27 luglio 2021 13:52
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