Sconcerti: “Vlahovic va venduto. La Fiorentina ha le idee chiare ma sarà impossibile sostituirlo”

Mario Sconcerti, ex direttore generale della Cecchi Gori Group, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “In casa Fiorentina sul fronte Vlahovic credo che ormai la situazione sia chiara e ci si sia liberati dalla preoccupazione di perdere il giocatore sotto prezzo. Lui a rimanere un anno fuori non ci pensa nemmeno e quindi va venduto: in questo momento la Fiorentina potrebbe sostituirlo bene, con i soldi suoi e quelli di Chiesa anche se in parte sono già impegnati, vedi Torreira. Un altro Vlahovic però sarà impossibile trovarlo. Voci su Kumbulla come sostituto di Milenkovic? Non mi piace, non lo ritengo né un grande giocatore né una promessa, lo trovavo sopravvalutato sin da quando era a Verona”.

