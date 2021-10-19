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Meluso: "Caso Vlahovic? L'ambiguità non fa bene a nessuno. Servono decisioni nette entro Gennaio"

Le parole di Mauro Meluso ai microfoni di TMW Radio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 ottobre 2021 06:54
Meluso: "Caso Vlahovic? L'ambiguità non fa bene a nessuno. Servono decisioni nette entro Gennaio" - Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Meluso: "Caso Vlahovic? L'ambiguità non fa bene a nessuno. Servono decisioni nette entro Gennaio"

Mauro Meluso, , è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per commentare la situazione in casa Fiorentina legata al caso Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: "Italiano Juric hanno inciso più di tutti gli altri nuovi allenatori, insieme a Spalletti. Ha rivitalizzato Callejon, Bonaventura. Ora ha la grana Vlahovic, che va un po' monitorata: il ragazzo giocherà tra dita puntate e fucili pronti per non aver rinnovato. Chi tiene alla Fiorentina deve lasciarlo sereno. Anche avesse concorrenza parliamo di uno di grande livello: quando hai uno così bravo subentrano dinamiche differenti. Italiano comunque è abituato a lavorare nell'emergenza, negli ultimi anni ha sempre fatto di necessità virtù. A gennaio poi il caso dovrà essere risolto dalla società, con decisioni chiare e nette: rimanere nell'ambiguità non va bene per nessuno".

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