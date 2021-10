I tifosi viola se la prendono con Vlahovic e lo offendono, intervengono Biraghi e Venuti

Brutta scena avvenuta dopo il triplice fischio di Venezia-Fiorentina. La squadra si è portata sotto il settore ospiti per salutare i tifosi arrivati in trasferta nella laguna. Ma non tutto è andato per il meglio, alcuni supporter, delusi anche per la partita, hanno iniziato ad offendere Vlahovic in maniera abbastanza pesante. Il giocatore serbo si è risentito, e sono intervenuti Biraghi e Venuti per cercare di sistemare la situazione. Si prospettano mesi molto difficili per l’attaccante serbo. Ecco il video pubblicato da Passione Fiorentina

