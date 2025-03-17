Impallomeni: "Se la Fiorentina vince contro l'Atalanta e ritrova Gud, è una candidata per il 4° posto"
L'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato della vittoria brillante della Fiorentina sulla Juve di Thiago Motta. Le sue dichiarazioni:"F...
A cura di Redazione Labaroviola
17 marzo 2025 16:42
L'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato della vittoria brillante della Fiorentina sulla Juve di Thiago Motta. Le sue dichiarazioni:
"Fagioli grande prestazione, non so se è un rimpianto, ma sulla Fiorentina dico che ha ritrovato la stabilità persa dopo la perdita di Bove. Se comincia ad azionare le leve e a mandarlo in modalità turbo Gudmundsson, può fare bene. Se vince contro l'Atalanta è una seria candidata per il quarto posto".