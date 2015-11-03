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Notizie Impallomeni Fiorentina

Impallomeni: "La crisi della Fiorentina è tecnica, non societaria, ed è partita da Pioli che ha sballottato la squadra"

23 dicembre 2025 15:41

Impallomeni: “Mi aspetto la sorpresa a Firenze. La Juventus ha la gara più difficile del turno”

21 novembre 2025 16:43

Impallomeni sicuro: "Il Napoli vuole prendere Kean dopo il 15 luglio. Offrirà meno di 52 milioni"

03 luglio 2025 19:20

Impallomeni rileva: "Spalletti nelle ultime ore ha rifiutato la panchina della Fiorentina"

09 giugno 2025 18:55

Impallomeni: "Palladino ha sofferto il paragone con Italiano. Credo che abbia il DNA dell'allenatore"

18 aprile 2025 17:07

Impallomeni: "Atalanta e Juventus favorite per andare in Champions, ma occhio alla Fiorentina"

01 aprile 2025 12:11

Impallomeni: "Il gol di Kean alla Batistuta. Fiorentina? Non è da sottovalutare per la corsa Champions"

31 marzo 2025 16:21

Impallomeni: "Se la Fiorentina vince contro l'Atalanta e ritrova Gud, è una candidata per il 4° posto"

17 marzo 2025 16:42

Impallomeni: "Palladino non convince per la faccia. Ma perché la Fiorentina non prende Sarri?"

28 febbraio 2025 15:54

Impallomeni: "Bove sarà assenza clamorosa per la Fiorentina. Aveva una posizione strategica per Palladino"

05 dicembre 2024 19:05

Impallomeni non ha dubbi: "Fiorentina o Lazio in Champions? La squadra di Baroni ha tanto di più"

01 novembre 2024 15:46

Impallomeni: "De Gea si è rimesso in gioco con l'umiltà dei grandi. È sul pezzo e si vede"

08 ottobre 2024 17:24

Impallomeni: "Fiorentina bella squadra, ha avuto più spirito del Milan. Il VAR? È utilizzato all'italiana"

07 ottobre 2024 16:20

Impallomeni: "Palladino? Forse l'ultima parte a Monza era un segnale. Serve un salto per certi allenatori"

01 ottobre 2024 16:29

Impallomeni: "I 2 rigori assegnati alla Fiorentina? Il regolamento parla chiaro, ma il calcio è altro"

23 settembre 2024 17:02

Impallomeni: "Fiorentina migliorata nonostante il KO. Palladino ambizioso, ma per ora sta bucando"

20 settembre 2024 16:06

Impallomeni: "Palladino può raddrizzare la barca. Colpani potrebbe cambiare l'attacco della Fiorentina"

26 luglio 2024 18:40

Impallomeni: "La Fiorentina ha fatto un ottimo colpo con Kean. Palladino è una garanzia in panchina"

22 luglio 2024 17:06

Impallomeni: "Il futuro di Italiano dipende anche dalla finale. Commisso potrebbe accontentarlo"

29 maggio 2024 16:31

Impallomeni elogia Italiano: "Ha fatto un lavoro enorme. La Fiorentina deve chiudere un percorso sontuoso"

09 maggio 2024 18:13

Impallomeni: "Italiano non ha imparato dagli errori precedenti, col West Ham perde allo stesso modo"

25 aprile 2024 16:48

Impallomeni sicuro: "De Rossi firmerà con la Fiorentina se la Roma non si fa sentire per il rinnovo"

08 aprile 2024 18:10

Impallomeni critica Italiano: "La gestione dei minuti finali è disastrosa, alla Fiorentina manca un vero leader"

11 marzo 2024 16:46

Impallomeni: "Poca lucidità nel costruire la squadra, Italiano non da continuità ai suoi giocatori"

15 febbraio 2024 16:41

Impallomeni senza dubbi: "Netto il rigore per fallo di Bastoni su Ranieri e gol di Lautaro irregolare"

29 gennaio 2024 16:26

Impallomeni: "Inter squadra forte, ma senza Barella e Calhanoglu sarà molto difficile a Firenze"

24 gennaio 2024 17:03

Impallomeni critico: "Italiano deve trovare via di fuga. Dopo Vlahovic l'attacco è stato un flop"

27 novembre 2023 18:16

Impallomeni: "Berardi andrà alla Fiorentina per 18 milioni di euro più Sottil che va al Sassuolo"

04 agosto 2023 11:40

Impallomeni punge: "Italiano aveva finito suo tempo alla Fiorentina. Rimasto alla storia per due finali perse"

09 giugno 2023 18:36

Impallomeni: "Italiano ha problema serio con meccanismi difensivi. Ieri mancati i dettagli"

25 maggio 2023 18:06

Impallomeni: "Fiorentina deve convincere Italiano a rimanere perchè è ambito dai top club"

28 aprile 2023 18:39

"Ieri la Goal Line Technolgy è stata una pagliacciata. Ma l'arbitro non c'entra nulla, colpa del VAR"

24 febbraio 2023 17:20

Impallomeni: "Italiano in confusione: il suo sembra calcio fiorentino. Troppi giocatori che portano palla"

07 febbraio 2023 19:42

Impallomeni su Jovic: "Mi aspetto molto da lui, è uno dei giocatori in cerca di riscatto in Serie A"

27 dicembre 2022 19:26

"Se Luis Alberto va alla Fiorentina a gennaio ci sarà una clausola sul suo riscatto dalla Lazio"

18 novembre 2022 21:34

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