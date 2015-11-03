Notizie Impallomeni Fiorentina

Impallomeni: "La crisi della Fiorentina è tecnica, non societaria, ed è partita da Pioli che ha sballottato la squadra"
23 dicembre 2025 15:41
Impallomeni: “Mi aspetto la sorpresa a Firenze. La Juventus ha la gara più difficile del turno”
21 novembre 2025 16:43
Impallomeni sicuro: "Il Napoli vuole prendere Kean dopo il 15 luglio. Offrirà meno di 52 milioni"
03 luglio 2025 19:20
Impallomeni rileva: "Spalletti nelle ultime ore ha rifiutato la panchina della Fiorentina"
09 giugno 2025 18:55
Impallomeni: "Palladino ha sofferto il paragone con Italiano. Credo che abbia il DNA dell'allenatore"
18 aprile 2025 17:07
Impallomeni: "Atalanta e Juventus favorite per andare in Champions, ma occhio alla Fiorentina"
01 aprile 2025 12:11
Impallomeni: "Il gol di Kean alla Batistuta. Fiorentina? Non è da sottovalutare per la corsa Champions"
31 marzo 2025 16:21
Impallomeni: "Se la Fiorentina vince contro l'Atalanta e ritrova Gud, è una candidata per il 4° posto"
17 marzo 2025 16:42
Impallomeni: "Palladino non convince per la faccia. Ma perché la Fiorentina non prende Sarri?"
28 febbraio 2025 15:54
Impallomeni: "Bove sarà assenza clamorosa per la Fiorentina. Aveva una posizione strategica per Palladino"
05 dicembre 2024 19:05
Impallomeni non ha dubbi: "Fiorentina o Lazio in Champions? La squadra di Baroni ha tanto di più"
01 novembre 2024 15:46
Impallomeni: "De Gea si è rimesso in gioco con l'umiltà dei grandi. È sul pezzo e si vede"
08 ottobre 2024 17:24
Impallomeni: "Fiorentina bella squadra, ha avuto più spirito del Milan. Il VAR? È utilizzato all'italiana"
07 ottobre 2024 16:20
Impallomeni: "Palladino? Forse l'ultima parte a Monza era un segnale. Serve un salto per certi allenatori"
01 ottobre 2024 16:29
Impallomeni: "I 2 rigori assegnati alla Fiorentina? Il regolamento parla chiaro, ma il calcio è altro"
23 settembre 2024 17:02
Impallomeni: "Fiorentina migliorata nonostante il KO. Palladino ambizioso, ma per ora sta bucando"
20 settembre 2024 16:06
Impallomeni: "Palladino può raddrizzare la barca. Colpani potrebbe cambiare l'attacco della Fiorentina"
26 luglio 2024 18:40
Impallomeni: "La Fiorentina ha fatto un ottimo colpo con Kean. Palladino è una garanzia in panchina"
22 luglio 2024 17:06
Impallomeni: "Il futuro di Italiano dipende anche dalla finale. Commisso potrebbe accontentarlo"
29 maggio 2024 16:31
Impallomeni elogia Italiano: "Ha fatto un lavoro enorme. La Fiorentina deve chiudere un percorso sontuoso"
09 maggio 2024 18:13
Impallomeni: "Italiano non ha imparato dagli errori precedenti, col West Ham perde allo stesso modo"
25 aprile 2024 16:48
Impallomeni sicuro: "De Rossi firmerà con la Fiorentina se la Roma non si fa sentire per il rinnovo"
08 aprile 2024 18:10
Impallomeni critica Italiano: "La gestione dei minuti finali è disastrosa, alla Fiorentina manca un vero leader"
11 marzo 2024 16:46
Impallomeni: "Poca lucidità nel costruire la squadra, Italiano non da continuità ai suoi giocatori"
15 febbraio 2024 16:41
Impallomeni senza dubbi: "Netto il rigore per fallo di Bastoni su Ranieri e gol di Lautaro irregolare"
29 gennaio 2024 16:26
Impallomeni: "Inter squadra forte, ma senza Barella e Calhanoglu sarà molto difficile a Firenze"
24 gennaio 2024 17:03
Impallomeni critico: "Italiano deve trovare via di fuga. Dopo Vlahovic l'attacco è stato un flop"
27 novembre 2023 18:16
Impallomeni: "Berardi andrà alla Fiorentina per 18 milioni di euro più Sottil che va al Sassuolo"
04 agosto 2023 11:40
Impallomeni punge: "Italiano aveva finito suo tempo alla Fiorentina. Rimasto alla storia per due finali perse"
09 giugno 2023 18:36
Impallomeni: "Italiano ha problema serio con meccanismi difensivi. Ieri mancati i dettagli"
25 maggio 2023 18:06
Impallomeni: "Fiorentina deve convincere Italiano a rimanere perchè è ambito dai top club"
28 aprile 2023 18:39
"Ieri la Goal Line Technolgy è stata una pagliacciata. Ma l'arbitro non c'entra nulla, colpa del VAR"
24 febbraio 2023 17:20
Impallomeni: "Italiano in confusione: il suo sembra calcio fiorentino. Troppi giocatori che portano palla"
07 febbraio 2023 19:42
Impallomeni su Jovic: "Mi aspetto molto da lui, è uno dei giocatori in cerca di riscatto in Serie A"
27 dicembre 2022 19:26
"Se Luis Alberto va alla Fiorentina a gennaio ci sarà una clausola sul suo riscatto dalla Lazio"
18 novembre 2022 21:34
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