Impallomeni non ha dubbi: "Fiorentina o Lazio in Champions? La squadra di Baroni ha tanto di più"

L'analisi di Stefano Impallomeni sulle squadre più in forma fino alla 10° giornata di campionato: "In Champions ci va la Lazio

Dopo la 10° giornata di campionato, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi sul tema delle squadre più in forma di questo campionato. Queste le sue parole:

"Chi è più da Champions tra Fiorentina e Lazio? La Lazio ha tanto di più, nella rosa ha qualcosa di più rispetto a quella di Palladino. Ma non c'entra nulla il gioco o i tecnici. Ha più risorse Baroni. Per quanto riguarda la Roma, per me Juric rimane fino a fine stagione. Non prevedo comunque il ritorno di De Rossi. A giugno si arriverà così, ci hanno messo 5 secondi a liquidare De Rossi e non lo hanno fatto con uno che ha perso 5-1 a Firenze ed è successo di tutto fuori dal campo".

Problemi in Curva Fiesole, ci sono delle rocce non previste: i lavori potrebbero andare più lenti

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