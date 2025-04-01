Impallomeni: "Atalanta e Juventus favorite per andare in Champions, ma occhio alla Fiorentina"

Stefano Impallomeni, ex calciatore e attuale opinionista, ha espresso il proprio punto di vista sulla corsa Champions in Serie A, individuando in Atalanta e Juventus le principali favorite per conquis...

Stefano Impallomeni, ex calciatore e attuale opinionista, ha espresso il proprio punto di vista sulla corsa Champions in Serie A, individuando in Atalanta e Juventus le principali favorite per conquistare il terzo e quarto posto in classifica. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha tracciato un quadro della situazione a poche giornate dal termine del campionato, sottolineando il rendimento sorprendente di Bologna e Roma, ma ribadendo la propria fiducia nelle due squadre più solide, a suo giudizio, per affrontare la fase decisiva del torneo. “Il Bologna sta sbalordendo, la Roma anche,” ha dichiarato Impallomeni. “Ranieri e Italiano sono i candidati ideali per la prossima Panchina d’Oro: uno ha preso la Roma in zona retrocessione o quasi, l’altro sta facendo meglio di Motta. Ma alla fine, tra le sei squadre che si giocano due posti, vedo in vantaggio Atalanta e Juve.”

L’analisi si concentra sulle sei squadre coinvolte nella volata per l’Europa che conta: oltre alle già citate Atalanta e Juventus, ci sono anche Bologna, Roma, Fiorentina e Napoli a contendersi l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Tuttavia, per Impallomeni, le due formazioni con più chances sono quelle guidate da Gasperini e Allegri, in virtù dell’esperienza maturata negli ultimi anni e della profondità delle rispettive rose.

“La Juventus ha il dovere di qualificarsi per la Champions,” ha aggiunto, “mentre l’Atalanta, nonostante qualche battuta d’arresto, ha dimostrato continuità e organizzazione.” Impallomeni ha poi lanciato un monito: “Attenzione alla Fiorentina, che ha una rosa interessante e può inserirsi se le altre rallentano.”

In sintesi, per Impallomeni la corsa Champions sarà serrata fino all’ultimo, ma Atalanta e Juventus partono leggermente in vantaggio rispetto alle inseguitrici. Decisivi saranno gli scontri diretti, la gestione fisica nelle ultime settimane e la tenuta mentale nelle partite ad alta pressione. Lo riporta CalcioAtalanta.it