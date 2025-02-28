Impallomeni: "Palladino non convince per la faccia. Ma perché la Fiorentina non prende Sarri?"

Il giornalista ed ex calciatore, Stefano Impallomeni, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha analizzato la situazione legata al tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, in vista della p...

Il giornalista ed ex calciatore, Stefano Impallomeni, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha analizzato la situazione legata al tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, in vista della partita di questa sera, dove i viola affronteranno il Lecce allo stadio Franchi. Queste le sue parole:

"Palladino non convince proprio per la faccia. Non piace il personaggio, è questa la verità. La pancia è tutto nel calcio, se al tifoso non piace puoi farci poco. Sarri? Ma perché non lo prendono?".