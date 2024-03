Impallomeni critica Italiano: “La gestione dei minuti finali è disastrosa, alla Fiorentina manca un vero leader”

Nel pomeriggio ha parlato ai microfoni di TMW Radio il giornalista e ex calciatore Stefano Impallomeni che si è espresso cosi sulla Fiorentina e la gestione delle partite di Vincenzo Italiano: “Ha 43 punti ma ne dovrebbe avere almeno nove in più la Viola. Nei minuti finali la gestione è disastrosa. E poi i rigori, perché ne sbaglia troppi. Non si abbatte mai, macina sempre gioco, ma pecca nei dettagli, soprattutto nel finale. Manca un leader? Sì, ma c’è un’ansia collettiva che non va”.

