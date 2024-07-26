Impallomeni: "Palladino può raddrizzare la barca. Colpani potrebbe cambiare l'attacco della Fiorentina"

Le parole di Stefano Impallomeni a TMW Radio che si è soffermato sugli obiettivi della Fiorentina per la prossima stagione e sull'arrivo in Viola di Colpani. Queste le sue parole:Fiorentina, come valu...

Le parole di Stefano Impallomeni a TMW Radio che si è soffermato sugli obiettivi della Fiorentina per la prossima stagione e sull'arrivo in Viola di Colpani. Queste le sue parole:

Fiorentina, come valuta Colpani?

"Un ottimo colpo, quello che serviva a Palladino, che già lo conosce. Merita un palcoscenico diverso, lo ha dimostrato negli ultimi anni. E' un giocatore che potrebbe cambiare la fase offensiva della Viola".

Che stagione può essere per la Viola?

"Ci ha abituati in questi anni di essere bella e impossibile, ha raggiunto due finale in Europa e anche in Coppa Italia. Le manca un po' di praticità, di senso del fine. Difficile però reggere vari fronti con una rosa limitata e con una squadra sempre votata all'attacco, a proporre gioco. Con Palladino credo si possa raddrizzare la barca. Sarà un campionato dove difficilmente vedremo cose simili, la differenza la faranno gli organici e la voglia di fare bene. La Fiorentina lotterà con quelle dietro al gruppo di testa".

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