Impallomeni: "I 2 rigori assegnati alla Fiorentina? Il regolamento parla chiaro, ma il calcio è altro"

Stefano Impallomeni ha così analizzato Fiorentina-Lazio, soffermandosi anche sulla direzione dell'arbitro Marcenaro

L'ex calciatore e giornalista, Stefano Impallomeni, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato della vittoria ottenuta dalla Fiorentina in casa propria, battendo la Lazio. Le sue parole:

"La Fiorentina ha ottenuto i 3 punti anche grazie alla morbidezza della Lazio. Fosse stata più cattiva, sarebbero stati problemi per la viola. Doveva crederci di più. Sono stati due rigori realizzati da Gudmundsson, che piacerà ai tifosi viola perchè è forte. Adesso Palladino ha la squadra, non mi aspettavo un avvio così deludente ma ora c'è un ottimo organico e sta a lui farlo rendere di più. Episodi? Il regolamento parla chiaro, è rigore se pesti il piede avversario, ma il calcio è altro"

L’arbitro Marcenaro insufficiente per la maggior parte dei quotidiani sportivi: “rigori giusti, ma tante disattenzioni”

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