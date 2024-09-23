L'arbitro Marcenaro insufficente per la maggior parte dei quotidiani sportivi: "rigori giusti, ma tante disattenzioni"

Nella ripresa resta molto forte il dubbio sul contatto tra la mano di Dodo, pressato da Zaccagni

Partita in chiaroscuro per Matteo Marcenaro in Fiorentina - Lazio, questo è il duro giudizio di molti quotidiani sportivi come Tuttosport, La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport. Per molti di loro la direzione di gara del fischietto Genovese è stata insufficente. Evidenziamo alcuni passaggi dei pagellisti: "fischia giustamente il rigore per il pestone di Guendouzi ai danni di Gudmundsson e non estrae il cartellino perché si tratta solamente di imprudenza. Giusto anche il secondo rigore in favore dei gigliati, anche se in questo caso per l'assegnazione ci vuole l'intervento del Var che sancisce come Tavares colpisca il piede di Dodo, che stava crossando dalla destra, esattamente sulla linea di fondo (anche se il piede fosse stato fuori dal campo, ormai da tempo viene parificato alla linea).

"Nella ripresa resta molto forte il dubbio sul contatto tra la mano di Dodo, pressato da Zaccagni, e il pallone. Laziali che protestano anche per uno step on foot sempre di Dodo su Patric ma i due si tengono a vicenda e si strattonano, l’eventuale contatto sul piede arriva con il viola già in caduta. Nel primo tempo sono giusti i gialli a Gosens, Isaksen e Biraghi, mentre mancano le sanzioni disciplinari per Martinez Quarta e Cataldi".

Questi i voti dei quotidiani sportivi sul direttore di gara Marcenaro: La Gazzetta dello Sport: 5,5 - Il Corriere dello Sport: 5,5 - Tuttosport: 5,5

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