Notizie Marcenaro Fiorentina

Fiorentina-Udinese sarà arbitrata da Marcenaro: ultimo precedente il 2 a 1 con la Lazio firmato Gudmundsson
19 dicembre 2024 13:41
L'arbitro Marcenaro insufficente per la maggior parte dei quotidiani sportivi: "rigori giusti, ma tante disattenzioni"
23 settembre 2024 15:58
Gazzetta: “Ok i rigori per la Fiorentina. Dodò rischia, dubbi su un presunto fallo di mano al 18’”
23 settembre 2024 09:17
Marcenaro arbitrerà Fiorentina-Lazio. Bilancio in positivo, unica sconfitta proprio coi biancocelesti
18 settembre 2024 13:23
Sarà l'arbitro Marcenaro a dirigere Fiorentina-Sassuolo. Gli emiliani hanno sempre perso con lui
25 aprile 2024 14:45
Tattica di Mourinho ha funzionato. Mancini dritto su Laurientè, niente giallo. Ci sarà con la Fiorentina
04 dicembre 2023 18:37
Procura Figc apre indagine sulle parole di Mourinho contro Marcenaro. "Dichiarazioni lesive"
02 dicembre 2023 19:40
Impallomeni sull'arbitraggio di Lazio-Fiorentina: "Marcenaro indeciso, ha trasmesso nervosismo"
31 ottobre 2023 18:40
Scugnizzo viola: “Mazzoleni continua a danneggiarci dalla sala var. Marcenaro ha fatto il resto. Sconfitta ingiusta”
31 ottobre 2023 13:02
Corriere dello Sport: "Bravo Marcenaro, voto 6,5. Il rigore su Ikonè non c'è o non è così netto"
31 ottobre 2023 11:09
Moviola Gazzetta: “Marcenaro da 5,5. Ikoné-Rovella? Prima sembra il viola a spingere”
31 ottobre 2023 09:04
Designazione arbitrale di Cremonese-Fiorentina: Marcenaro sarà il fischietto dello Zini
09 marzo 2023 19:38
Sarà Marcenaro a dirigere Cremonese-Fiorentina. Con lui nessuna squadra è riuscita a vincere in trasferta
08 marzo 2023 14:00
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