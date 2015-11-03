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Notizie Marcenaro Fiorentina

Fiorentina-Udinese sarà arbitrata da Marcenaro: ultimo precedente il 2 a 1 con la Lazio firmato Gudmundsson

19 dicembre 2024 13:41

L'arbitro Marcenaro insufficente per la maggior parte dei quotidiani sportivi: "rigori giusti, ma tante disattenzioni"

23 settembre 2024 15:58

Gazzetta: “Ok i rigori per la Fiorentina. Dodò rischia, dubbi su un presunto fallo di mano al 18’”

23 settembre 2024 09:17

Marcenaro arbitrerà Fiorentina-Lazio. Bilancio in positivo, unica sconfitta proprio coi biancocelesti

18 settembre 2024 13:23

Sarà l'arbitro Marcenaro a dirigere Fiorentina-Sassuolo. Gli emiliani hanno sempre perso con lui

25 aprile 2024 14:45

Tattica di Mourinho ha funzionato. Mancini dritto su Laurientè, niente giallo. Ci sarà con la Fiorentina

04 dicembre 2023 18:37

Procura Figc apre indagine sulle parole di Mourinho contro Marcenaro. "Dichiarazioni lesive"

02 dicembre 2023 19:40

Impallomeni sull'arbitraggio di Lazio-Fiorentina: "Marcenaro indeciso, ha trasmesso nervosismo"

31 ottobre 2023 18:40

Scugnizzo viola: “Mazzoleni continua a danneggiarci dalla sala var. Marcenaro ha fatto il resto. Sconfitta ingiusta”

31 ottobre 2023 13:02

Corriere dello Sport: "Bravo Marcenaro, voto 6,5. Il rigore su Ikonè non c'è o non è così netto"

31 ottobre 2023 11:09

Moviola Gazzetta: “Marcenaro da 5,5. Ikoné-Rovella? Prima sembra il viola a spingere”

31 ottobre 2023 09:04

Designazione arbitrale di Cremonese-Fiorentina: Marcenaro sarà il fischietto dello Zini

09 marzo 2023 19:38

Sarà Marcenaro a dirigere Cremonese-Fiorentina. Con lui nessuna squadra è riuscita a vincere in trasferta

08 marzo 2023 14:00

Nessun arbitro ha sbagliato in Juventus-Salernitana. Marcenaro sarà quarto uomo in Fiorentina-Verona

14 settembre 2022 15:44

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