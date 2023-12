Procura Figc apre indagine sulle parole di Mourinho contro Marcenaro. “Dichiarazioni lesive”

Questa volta José Mourinho rischia grosso. Il suo attacco all’arbitro Marcenaro durante la conferenza stampa della vigilia di Sassuolo-Roma ha infatti attirato l’attenzione della Procura federale che ha deciso di aprire un fascicolo sulle parole del tecnico portoghese, giudicate lesive della professionalità del direttore di gara.

Mourinho aveva detto: “Mi preoccupa l’arbitro, lo abbiamo avuto tre volte come quarto arbitro e non penso abbia la stabilità emozionale per partite di questo livello. Non mi lascia tranquillo nemmeno il profilo di chi è al Var (Di Bello, ndr): con lui abbiamo avuto spesso sfortuna… Vedrete che sicuramente domani con Marcenaro, Mancini prenderà un giallo dopo 10 minuti e salterà la Fiorentina”.

Con queste dichiarazioni secondo la Procura Figc Mourinho avrebbe violato gli articoli 4 e 23 del Codice di Giustizia Sportiva, che riguardano i “principi della lealtà, correttezza e probità” dei tesserati e le “dichiarazioni lesive”. Oltre ad un’ammenda (con ogni probabilità importante), Mourinho dovrebbe essere punito con una squalifica che potrebbe essere importante. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

MOURINHO FA IL SOLITO SHOW IN CONFERENZA STAMPA E SI SCAGLIA CONTRO GLI ARBITRI