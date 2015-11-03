Notizie Procura Figc Fiorentina

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Procura Figc apre indagine sulle parole di Mourinho contro Marcenaro. "Dichiarazioni lesive"

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La Procura della Figc indaga sulla storia di Theo Hernandez contro l'arbitro, rischia squalifica contro la Fiorentina

17 marzo 2021 11:30

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