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Notizie Jose Mourinho Fiorentina

Dalla Turchia: "Il Fenerbahce ha trovato l'accordo con Amrabat, pronti a investire 12 milioni per il marocchino"

30 luglio 2024 10:33

Trevisani distrugge Mourinho: "Vive nel metaverso, era lui il problema della Roma che con De Rossi vola"

26 marzo 2024 12:54

Frecciata di Boniek a Mourinho: "Via se Roma non va in Champions. Con la Fiorentina sofferto parecchio"

12 dicembre 2023 18:49

Bucchioni attacca Mourinho: "Roma ha strategia per condizionare arbitri. Panchinari a turno fanno casino"

05 dicembre 2023 18:45

Tattica di Mourinho ha funzionato. Mancini dritto su Laurientè, niente giallo. Ci sarà con la Fiorentina

04 dicembre 2023 18:37

Procura Figc apre indagine sulle parole di Mourinho contro Marcenaro. "Dichiarazioni lesive"

02 dicembre 2023 19:40

Repubblica scrive: "Roma deve prendere attaccante, offerto Jovic. Non è prima scelta di Mourinho"

23 agosto 2023 18:17

Mourinho colleziona ennesima squalifica: stop di 10 giorni dalla prima giornata per accuse a Chiffi

28 giugno 2023 18:59

Sportmediaset: "Fiorentina su Fonseca dopo il no di Gattuso. Juric resta un'alternativa"

19 maggio 2021 15:10

Ufficiale, Josè Mourinho nuovo allenatore della Roma, l'annuncio della società giallorossa

04 maggio 2021 15:20

Basile scherza: "Potremmo ingaggiare Mourinho e Guardiola e alternarli"

26 ottobre 2020 14:54

Quando Ribery fece piangere Lukaku, lo strano caso del rigore maledetto

22 luglio 2020 16:34

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