Notizie Jose Mourinho Fiorentina

Dalla Turchia: "Il Fenerbahce ha trovato l'accordo con Amrabat, pronti a investire 12 milioni per il marocchino"
30 luglio 2024 10:33
Trevisani distrugge Mourinho: "Vive nel metaverso, era lui il problema della Roma che con De Rossi vola"
26 marzo 2024 12:54
Frecciata di Boniek a Mourinho: "Via se Roma non va in Champions. Con la Fiorentina sofferto parecchio"
12 dicembre 2023 18:49
Bucchioni attacca Mourinho: "Roma ha strategia per condizionare arbitri. Panchinari a turno fanno casino"
05 dicembre 2023 18:45
Tattica di Mourinho ha funzionato. Mancini dritto su Laurientè, niente giallo. Ci sarà con la Fiorentina
04 dicembre 2023 18:37
Procura Figc apre indagine sulle parole di Mourinho contro Marcenaro. "Dichiarazioni lesive"
02 dicembre 2023 19:40
Repubblica scrive: "Roma deve prendere attaccante, offerto Jovic. Non è prima scelta di Mourinho"
23 agosto 2023 18:17
Mourinho colleziona ennesima squalifica: stop di 10 giorni dalla prima giornata per accuse a Chiffi
28 giugno 2023 18:59
Sportmediaset: "Fiorentina su Fonseca dopo il no di Gattuso. Juric resta un'alternativa"
19 maggio 2021 15:10
Ufficiale, Josè Mourinho nuovo allenatore della Roma, l'annuncio della società giallorossa
04 maggio 2021 15:20
Basile scherza: "Potremmo ingaggiare Mourinho e Guardiola e alternarli"
26 ottobre 2020 14:54
Quando Ribery fece piangere Lukaku, lo strano caso del rigore maledetto
22 luglio 2020 16:34
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