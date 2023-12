Bucchioni attacca Mourinho: “Roma ha strategia per condizionare arbitri. Panchinari a turno fanno casino”

Le parole di Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, che si è soffermato sulle parole di Josè Mourinho che hanno fatto discutere.

“Voglio essere un po’ duro e non perchè io ce l’abbia con Mourinho che alcune volte può stare pure simpatico ma Mourinho la deve smettere. Non si può andare avanti così, è da un anno e mezzo che c’è una strategia all’interno della Roma e guardate cosa fa la panchina tutte le domeniche. Una strategia tesa a condizionare gli arbitraggi; faccio fatica a ricordare un attacco così violento prima di una partita ad un giovane arbitro. Con che stato d’animo è andato in campo questo poveretto? Con sulle spalle il peso di una responsabilità enorme di un allenatore importante, uno dei più vincenti degli ultimi 20 anni, che ti dice che non sei adeguato per arbitrare una partita di Serie A. Tutto questo per cosa? Per condizionare la partita perchè sapeva che a Sassuolo la Roma non poteva perdere e quindi lui mette le mani avanti e condiziona arbitro e giocatore più importante del Sassuolo. Me l’hanno detto e lo smentiranno perchè i giocatori della Roma si parlano e c’è una strategia dei panchinari che devono fare a turno per fare casino e turbare la situazione. E’ ora di finirla.”

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER IL MATCH DI COPPA ITALIA CONTRO IL PARMA