Dalla Turchia: "Il Fenerbahce ha trovato l'accordo con Amrabat, pronti a investire 12 milioni per il marocchino"

Il Fenerbahce sembrerebbe aver trovato l'accordo con Sofyan Amrabat, il club turco è intenzionato a offrire 12 milioni per il suo cartellino

Nelle ultime ore, come riportato dal media turco "Sabah", Sofyan Amrabat avrebbe avuto diversi contatti con la dirigenza del Fenerbahce. Sembra sia stato trovato un accordo economico, e il club guidato da José Mourinho sarebbe intenzionato a investire circa 12 milioni di euro per il centrocampista marocchino. In questo modo, il Fenerbahce mira a superare la concorrenza del Galatasaray, suo rivale sia in campionato che sul mercato.

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