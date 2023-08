Repubblica scrive: “Roma deve prendere attaccante, offerto Jovic. Non è prima scelta di Mourinho”

Dopo il blocco del trasferimento di Duvan Zapata, c’è un altro attaccante che si offre alla Roma. Si tratta di Luka Jovic, attualmente in forza alla Fiorentina, ma chiuso da Mbala Nzola e Lucas Beltran, i due nuovi arrivati. Proprio per questa ragione, stando a quanto riportato dall’edizione online de La Repubblica, l’entourage del centravanti serbo avrebbe offerto il giocatore al sodalizio capitolino. Jovic, arrivato un anno fa ma reduce da una stagione tutt’altro che brillante, non è stato convocato da Vincenzo Italiano per il playoff di Conference League contro il Rapid Vienna e appare dunque fuori dai piani. L’attaccante – si legge – spinge per andare da José Mourinho, per il quale però l’ex Real Madrid non rappresenta una prima scelta. Nelle prossime ore, essendo a pochi giorni dalla chiusura del mercato, la pista potrebbe scaldarsi.

