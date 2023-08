Nessuna voglia della Fiorentina di vendere Nico Gonzalez, anche il giocatore vuole restare a Firenze

Poco fa è uscita la notizia di Fabrizio Romano di un’offensiva del Brentford su Nico Gonzalez, il club inglese ha messo sul tavolo 43 milioni per prendere il calciatore argentino. Un grande offerta che però non mette in discussione il futuro del calciatore argentino a Firenze poichè la Fiorentina non ha nessuna intenzione di venderlo e anche Nico stesso non ha voglia di cambiare aria. Tra il club e il ragazzo c’è grande fiducia e ciò è stato testimoniato anche dalla maglia numero 10 messa sulle sue spalle dopo i problemi con Castrovilli.

LE PAROLE DI COMMISSO PRIMA DI PARTIRE PER VIENNA