Mourinho colleziona ennesima squalifica: stop di 10 giorni dalla prima giornata per accuse a Chiffi

Il Tribunale federale nazionale ha squalificato José Mourinho per 10 giorni a decorrere dalla prima giornata del prossimo campionato dopo il deferimento della procura federale per le accuse all’arbitro Chiffi. Lo apprende l’ANSA. Saltato dunque il patteggiamento, con lo Special One andato a giudizio e che non sarà in panchina nelle prime giornate della nuova stagione. Al portoghese è stata fatta anche una multa di 50 mila euro. Alla Roma, che era stata deferita per responsabilità oggettiva, il Tfn ha comminato un’ammenda da 50mila euro.

