Dalla Bulgaria, Salernitana interessata a Krastev: il difensore classe 2003 seguito anche dal Catanzaro

Secondo il sito sportivo bulgaro Top Sport sono varie le squadre interessate al giovane difensore della Fiorentina Primavera Dimo Krastev. Il classe 2003, che è stato convocato anche in prima squadra dall’allenatore Vincenzo Italiano. In Italia, il giovane è seguito dal Catanzaro, in Serie B e dalla Salernitana in Serie A. Lo riporta TMW.

