Notizie Catanzaro Fiorentina

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Il Catanzaro di Aquilani vola in zona playoff, lui si esalta: "La mia è una squadra meravigliosa"

04 marzo 2026 12:19

Interventi salva risultato e porta imbattuta per Tommaso Martinelli all'esordio con la maglia della Samp

25 gennaio 2026 21:37

Catanzaro e Firenze sempre più unite: la Curva Fiesole organizza una raccolta fondi per i cittadini calabresi

23 gennaio 2026 22:54

Aquilani vola con il Catanzaro: 7 vittorie nelle ultime 9, ieri la 4° consecutiva. Zona playoff raggiunta

20 dicembre 2025 12:45

Il Corriere dello Sport riporta: "Bianco in uscita, su di lui il Catanzaro di Aquilani"

21 agosto 2025 13:44

Nazione: "Il Catanzaro vuole Bianco a titolo definitivo, il giocatore prende tempo"

12 agosto 2025 12:36

Il Corriere dello Sport riporta: "Bianco piace al Catanzaro, ma lui potrebbe rifiutare la B"

10 agosto 2025 15:47

Ufficiale, Favasuli nuovo calciatore del Catanzaro. Il terzino lascia la Fiorentina a titolo definitivo

31 luglio 2025 18:41

Da Catanzaro, Il Catanzaro vuole Bianco a titolo definitivo. Proposto contratto di 4 anni al centrocampista

31 luglio 2025 17:48

Di Marzio: "Il Catanzaro è interessato a Favasuli della Fiorentina, la scorsa stagione in prestito al Bari"

24 luglio 2025 11:24

Aquilani riparte dalla Serie B: Ha firmato oggi come nuovo tecnico del Catanzaro per la prossima stagione

18 giugno 2025 21:36

Ranieri torna ad allenare? Tuttosport: "È nella lista dei candidati per la panchina del Catanzaro"

23 ottobre 2024 14:10

Dal possibile arrivo alla Fiorentina al Catanzaro: Aquilani è la prima scelta della società calabrese

22 giugno 2024 15:19

Solo un difensore e tutti davanti: il Pisa di Aquilani prende gol con difesa altissima, contropiede e rete

26 aprile 2024 22:27

Curva Fiesole furiosa: "La stagione non è cominciata ma ci avete fatto la prima porcata"

23 luglio 2023 23:18

Poche emozioni al Viola Park tra Fiorentina e Catanzaro, primo tempo finisce 0-0: Parisi il più ispirato

23 luglio 2023 19:45

FORM.UFFICIALE: PARISI TITOLARE, ANCORA AMATUCCI IN MEZZO, SABIRI INSIEME A CABRAL

23 luglio 2023 17:45

Ufficiale: Dimo Krastev è un nuovo giocatore del Catanzaro. Arriva in prestito dalla Fiorentina

12 luglio 2023 17:45

Pedullà: “Krastev passa in prestito secco dalla Fiorentina al Catanzaro”

03 luglio 2023 23:10

Dalla Bulgaria, Salernitana interessata a Krastev: il difensore classe 2003 seguito anche dal Catanzaro

28 giugno 2023 18:36

TMW: Bianco via in prestito dalla Fiorentina, in B ci sono Catanzaro e Reggiana

15 giugno 2023 13:53

Schiaffo a Iemmello da un tifoso del Foggia in campo. La fidanzata: "Mia figlia guardava in televisione"

12 aprile 2022 15:04

Ufficiale, doppio colpo per le giovanili della Fiorentina: arrivano Carcani e Furina

31 gennaio 2020 14:32

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