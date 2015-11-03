Notizie Catanzaro Fiorentina

Il Catanzaro di Aquilani vola in zona playoff, lui si esalta: "La mia è una squadra meravigliosa"
04 marzo 2026 12:19
Interventi salva risultato e porta imbattuta per Tommaso Martinelli all'esordio con la maglia della Samp
25 gennaio 2026 21:37
Catanzaro e Firenze sempre più unite: la Curva Fiesole organizza una raccolta fondi per i cittadini calabresi
23 gennaio 2026 22:54
Aquilani vola con il Catanzaro: 7 vittorie nelle ultime 9, ieri la 4° consecutiva. Zona playoff raggiunta
20 dicembre 2025 12:45
Il Corriere dello Sport riporta: "Bianco in uscita, su di lui il Catanzaro di Aquilani"
21 agosto 2025 13:44
Nazione: "Il Catanzaro vuole Bianco a titolo definitivo, il giocatore prende tempo"
12 agosto 2025 12:36
Il Corriere dello Sport riporta: "Bianco piace al Catanzaro, ma lui potrebbe rifiutare la B"
10 agosto 2025 15:47
Ufficiale, Favasuli nuovo calciatore del Catanzaro. Il terzino lascia la Fiorentina a titolo definitivo
31 luglio 2025 18:41
Da Catanzaro, Il Catanzaro vuole Bianco a titolo definitivo. Proposto contratto di 4 anni al centrocampista
31 luglio 2025 17:48
Di Marzio: "Il Catanzaro è interessato a Favasuli della Fiorentina, la scorsa stagione in prestito al Bari"
24 luglio 2025 11:24
Aquilani riparte dalla Serie B: Ha firmato oggi come nuovo tecnico del Catanzaro per la prossima stagione
18 giugno 2025 21:36
Ranieri torna ad allenare? Tuttosport: "È nella lista dei candidati per la panchina del Catanzaro"
23 ottobre 2024 14:10
Dal possibile arrivo alla Fiorentina al Catanzaro: Aquilani è la prima scelta della società calabrese
22 giugno 2024 15:19
Solo un difensore e tutti davanti: il Pisa di Aquilani prende gol con difesa altissima, contropiede e rete
26 aprile 2024 22:27
Curva Fiesole furiosa: "La stagione non è cominciata ma ci avete fatto la prima porcata"
23 luglio 2023 23:18
Poche emozioni al Viola Park tra Fiorentina e Catanzaro, primo tempo finisce 0-0: Parisi il più ispirato
23 luglio 2023 19:45
FORM.UFFICIALE: PARISI TITOLARE, ANCORA AMATUCCI IN MEZZO, SABIRI INSIEME A CABRAL
23 luglio 2023 17:45
Ufficiale: Dimo Krastev è un nuovo giocatore del Catanzaro. Arriva in prestito dalla Fiorentina
12 luglio 2023 17:45
Pedullà: “Krastev passa in prestito secco dalla Fiorentina al Catanzaro”
03 luglio 2023 23:10
Dalla Bulgaria, Salernitana interessata a Krastev: il difensore classe 2003 seguito anche dal Catanzaro
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TMW: Bianco via in prestito dalla Fiorentina, in B ci sono Catanzaro e Reggiana
15 giugno 2023 13:53
Schiaffo a Iemmello da un tifoso del Foggia in campo. La fidanzata: "Mia figlia guardava in televisione"
12 aprile 2022 15:04
Ufficiale, doppio colpo per le giovanili della Fiorentina: arrivano Carcani e Furina
31 gennaio 2020 14:32
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