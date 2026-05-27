Pedullà riporta: "Aquilani si avvicina al Torino, potrebbe essere lui il successore di D'aversa"

L'ex tecnico della primavera viola e ora in Calabria potrebbe allenare i granata

Alberto Aquilani si avvicina a grandi passi alla Serie A. Stando alle indiscrezioni di mercato lanciate da Alfredo Pedullà, l'ex allenatore della Fiorentina Primavera sarebbe il nome forte per la panchina del Torino. I contatti entreranno nel vivo nei prossimi giorni: l'incontro ufficiale è stato infatti fissato subito dopo la finale dei playoff di Serie B, torneo in cui il tecnico è attualmente concentrato per l'impegno con il Catanzaro.