Tuttosport annuncia: "Il Sassuolo sorpassa la Fiorentina per Liberali, il Torino resta sullo sfondo"

Il giocatore del Catanzaro potrebbe passare in A dopo una bella stagione calabrese

Il mercato degli allenatori in Serie A si appresta a registrare un importante doppio annuncio, destinato a innescare un interessante effetto domino anche sul fronte dei calciatori. Alberto Aquilani è ormai a un passo dal diventare il nuovo tecnico del Sassuolo, mentre Fabio Grosso farà il percorso inverso per sedersi sulla panchina della Fiorentina.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'approdo di Aquilani in Emilia potrebbe spingere la dirigenza neroverde a seguire con attenzione alcuni dei profili che più si sono messi in mostra nell'ultima stagione al Catanzaro, squadra precedentemente guidata proprio dal tecnico romano. Tra i nomi più caldi c'è quello di Mattia Liberali, talentuoso trequartista classe 2007 che ha attirato su di sé i riflettori del massimo campionato grazie a un'ottima annata in Calabria.

La corsa al giovane gioiello della formazione giallorossa si preannuncia tuttavia complessa e molto affollata. Oltre al Sassuolo, sul calciatore si registrano da tempo i sondaggi del Torino e l'interesse concreto della stessa Fiorentina. Il Catanzaro, forte di un contratto a lungo termine, ha già fissato il prezzo del cartellino: per privarsi del proprio talento non verranno prese in considerazione offerte inferiori ai 10 milioni di euro, complice anche la clausola che garantisce al Milan il 50% sulla sua futura rivendita.